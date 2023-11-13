Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

DyDo Drinco, Japonya’da perakende işinin yanı sıra, 260.000 adet içecek otamatı ile de, Japonya’da oldukça yaygın olan otomat satışlarında pazardaki lider firmalar arasında yer alıyor. Başta kahve olmak üzere, su, siyah, beyaz ve yeşil çaylar, sporcu içecekleri, gazlı içecekler, içilebilir tatlılar gibi bir çok farklı ürünü içeren, geniş ürün portföyü ile tüketicilerine kaliteli ve lezzetli ürünleri ulaştırıyor. DyDo Drinco, kahve kategorisinde, 1975’ten beri, gerçek kahve çekirdeklerinden üretilen ve hiç bir yapay aroma içermeyen eşsiz ürünleri ve tüm damak tatlarına hitap eden farklı ürün çeşitleri ile otomat makinelerinde en yüksek satışa sahip üçüncü markadır.