Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Hâlihazırda 5 üretim tesisi ve yaklaşık 600 çalışanı olan DyDo Drinco Turkey, DyDo Grup Holding’in konsolide net satış payının ’unu oluşturmakta ve ürünleri Türkiye başta olmak üzere ve ihracat yaptığı, çoğunluğu Avrupa bölgesinde bulunan 12 ülkede sevilerek tüketilmektedir. DyDo Drinco Turkey önümüzdeki dönemde özellikle ihracat faaliyetleri yürüttüğü ülkelerde ofisler açarak operasyonlarını daha da geliştirmeyi ve grup içindeki satış payını ’nin üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2019 yılında İngiltere’de kurulan DyDo Drinco UK Ltd, DyDo Drinco Turkey’nin 0 oranında sahip olduğu bir satış firmasıdır. DyDo Drinco Turkey, Saka, Çamlıca, Cola Turka, Maltana, İçim, Link, Sunny ve Joozy markalarıyla Türkiye’nin, önde gelen içecek firmalarından biri olduğu gibi, modern teknolojisi, yüksek imalat kapasitesi ve sektördeki derin tecrübesi ile, ihtiyaç duyan firmalara fason üretim desteği de sağlamaktadır.