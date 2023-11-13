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Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

2023-11-13 09:55:23
Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Kasımpaşa forması giyen Sadık Çiftpınar'ın Cola Turka paylaşımı büyük tartışmalara neden olmuş ve esasında bu markanın Türk malı olmadığı yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

#1
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki stoper oyuncusu olan Sadık Çiftpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ürünlerine boykot akımına katılmak istedi.

#2
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımda Cola Turka’nın resmini paylaşarak Coca Cola’ya meydan okuyup, “İşine bak!” sözünü Türk bayraklı bir şekilde paylaştı.

#3
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Oysa ünlü futbolcunun yerli ve milli sandığı Coca Turka'nın 2015 yılında satıldığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Cola Turka 2015 yılında, Yıldız Holding tarafından Japon DyDo DRINCO'ya tam 335 Milyon lira’ya satılmıştı.

#5
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

2003 yılında Türkiye pazarına giren Cola Turka Sakarya’da üretiliyor ve bağlı olduğu Yıldız Holding’in yönetim kurulunda ünlü iş adamı Murat Ülker bulunuyordu.

#6
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

DyDo DRINCO'nun sitesindeki hakkımdaki bölümde ise şu ifadeler yer alıyor: DyDo Drinco’nun temelleri tek kişilik bir ilaç şirketi olarak atılmış, Japonya’ya özgü ve 300 yıldır kullanımda olan bir ilaç satış sistemi (okigusuri) ile bugünkü otomat makinesine benzeyen bir yolla müşterilere ulaşmıştır. 1956 yılında kurumsallaşıp sonra DAIDO YAKUHIN K.K. ismini alan şirket enerji içeceği odaklı bir ilaç üretim şirketi haline gelmiştir.

#7
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

1970’lerde Japonya’daki ekonomik iyileşmelerle birlikte şirket, enerji içeceği yanında kutu kahve satışına başlayarak içecek satışını ikinci temel iş alanı haline getirmiştir. Bu dönemde otomat makinesi sayılarının ülke genelinde gösterdiği artışa paralel olarak, DyDo Drinco bugün sahip olduğu 260.000 adet otomat makinesinden oluşan ağın ilk adımlarını atmış ve 1975 yılında sonradan DyDo DRINCO Inc. adını alacak olan DAIDO K.K. kurulmuştur. Şirket aynı dönemde (1991) ilaç sektöründeki iş yapış şeklini de bugün sürdürdüğü fason üretim modeline geçirmiştir.

#8
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Şirket 2001 yılında halka arz edilmiş ve bu tarihten itibaren Tokyo Menkul Kıymetler Borsa’sında işlem görmeye başlamıştır.

#9
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

DyDo Drinco, Japonya’da perakende işinin yanı sıra, 260.000 adet içecek otamatı ile de, Japonya’da oldukça yaygın olan otomat satışlarında pazardaki lider firmalar arasında yer alıyor. Başta kahve olmak üzere, su, siyah, beyaz ve yeşil çaylar, sporcu içecekleri, gazlı içecekler, içilebilir tatlılar gibi bir çok farklı ürünü içeren, geniş ürün portföyü ile tüketicilerine kaliteli ve lezzetli ürünleri ulaştırıyor. DyDo Drinco, kahve kategorisinde, 1975’ten beri, gerçek kahve çekirdeklerinden üretilen ve hiç bir yapay aroma içermeyen eşsiz ürünleri ve tüm damak tatlarına hitap eden farklı ürün çeşitleri ile otomat makinelerinde en yüksek satışa sahip üçüncü markadır.

#10
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

2000’li yıllarda istikrarlı büyümesini sürdüren DyDo Drinco, 2010’lu yıllarda yeni iş modelleri geliştirmeye odaklanmış ve yatırımlarının bir kısmını Japonya dışına yönlendirmiştir. Şirket uluslararası yatırımlarının ilk adımını 2013’te Rusya ile atıp, 2015’te Malezya ve 2016’da Türkiye ile devam etmiştir. 2016 yılında Yıldız Holding’in içecek şirket hisselerinin ?’ının satın alınmasıyla kurulan DyDo Drinco Turkey, kuruluş sonrasındaki tüm yıllarda oldukça yüksek büyüme oranları ile grubun Uluslarası İçecek İş Kolu’ndaki en önemli oyuncusu haline gelmiştir. DyDo Drinco Turkey, holding’in 2030 vizyonu “İnsanlar için sağlıklı yaşam stilleri yaratmak ve keyif almalarını sağlamak” çerçevesinde ülke ve bölgesindeki faaliyetlerine devam edecektir.

#11
Foto - Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Hâlihazırda 5 üretim tesisi ve yaklaşık 600 çalışanı olan DyDo Drinco Turkey, DyDo Grup Holding’in konsolide net satış payının ’unu oluşturmakta ve ürünleri Türkiye başta olmak üzere ve ihracat yaptığı, çoğunluğu Avrupa bölgesinde bulunan 12 ülkede sevilerek tüketilmektedir. DyDo Drinco Turkey önümüzdeki dönemde özellikle ihracat faaliyetleri yürüttüğü ülkelerde ofisler açarak operasyonlarını daha da geliştirmeyi ve grup içindeki satış payını ’nin üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2019 yılında İngiltere’de kurulan DyDo Drinco UK Ltd, DyDo Drinco Turkey’nin 0 oranında sahip olduğu bir satış firmasıdır. DyDo Drinco Turkey, Saka, Çamlıca, Cola Turka, Maltana, İçim, Link, Sunny ve Joozy markalarıyla Türkiye’nin, önde gelen içecek firmalarından biri olduğu gibi, modern teknolojisi, yüksek imalat kapasitesi ve sektördeki derin tecrübesi ile, ihtiyaç duyan firmalara fason üretim desteği de sağlamaktadır.

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