2023-08-25 16:13:32 Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki boya fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, D-100 kara yolundan da görülen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
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