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Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

2023-08-25 16:13:32
Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Foto - Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki boya fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

İtfaiye ekipleri, D-100 kara yolundan da görülen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

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