Bosna Hersek'te “Camiler Günü”

Ferhadiye Camisi'nin, Sırp güçlerince 7 Mayıs 1993'te yıkılmasının 30. yılında, ülke genelinde de "Camiler Günü" kapsamında birçok program düzenlendi. Programlar çerçevesinde 1992-95 Bosna Savaş'ında, Sırp ve Hırvat güçlerince yıkılan yüzlerce cami, mescit, Kur'an kursu, tekke, türbe ve farklı vakıf eserleriyle ilgili kamuoyu bilgilendiriliyor. Savaşın ardından birçok caminin yeniden inşa edilmiş olması sebebiyle sevincin ve hüznün aynı anda yaşandığı Camiler Günü, ülkedeki insanlara savaş zamanında yıkılan veya tahrip edilen camileri ve o günlerde yaşanan acıları yeniden anımsatıyor. Türkiye başta olmak üzere Suudi Arabistan, İran, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin desteğiyle savaşta yıkılan birçok cami adeta küllerinden doğarken, az sayıda tarihi caminin de onarımı ya da yeniden inşası sürüyor.