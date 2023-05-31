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Yaşam
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Boş yolda akılalmaz kaza! Kafa kafaya böyle çarpıştılar

2023-05-31 10:12:08
Boş yolda akılalmaz kaza! Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Boş yolda motosiklet ve bisiklet kafa kafaya böyle çarpıştı. O anlar böyle kaydedildi.

#1
Foto - Boş yolda akılalmaz kaza! Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Bursa’da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#2
Foto - Boş yolda akılalmaz kaza! Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü. Yaralanan sürücüler çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.

#3
Foto - Boş yolda akılalmaz kaza! Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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