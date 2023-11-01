Borsada riskler bakın ne? Orta Doğu’daki kriz nasıl etkiliyor? Uzman isim çok kritik diyerek uyardı! İlginç gerçek

ENERJİ PİYASALARI DİKEN ÜSTÜNDE! Örnek olarak, Avrupa'daki gaz fiyatlarında bu çatışmaların başlamasından itibaren yüzde 40 oranında yükselme meydana geldi. İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron Doğu Akdeniz bölgesindeki Tamar gaz sahasında üretimi durdurdu. Bu çatışmalardan kaynaklı üretim bölgelerinde güvenlik probleminin oluşmasının bu kararın arkasındaki en büyük neden olduğu belirtildi. Bu durum üretilen enerji miktarında azalmalar meydana getireceği için enerji fiyatları önemli ölçüde yükselmektedir. Enerji, sanayi üretimindeki en büyük hammaddelerden biri olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla, enerji fiyatlarında meydana gelen artışın üretim maliyetini etkileyeceği ortadadır. Artan maliyetler de ürün fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere, enerji fiyatları çok farklı sektörlere ilişkin ürün ve hizmet fiyatlarını etkilemektedir. İsrail ve Filistin arasında meydana gelen bu gerginlik de enerji fiyatlarının artmasına sebebiyet verdiğinden dolayı, birçok sektöre ait ürün ve hizmet fiyatlarında artış meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu çatışmalar sonucunda enflasyonun artacağı ortadadır. Buna karşın, bu enflasyonun küresel boyutta bir probleme dönüşüp dönüşmeyeceği bu çatışmaların ne kadar süreceğine bağlıdır. İki ülke arasında yaşanan bu gerilimin uzaması ve bu durumun diğer Orta Doğu ülkelerine de sıçraması durumunda, enerji fiyatlarındaki volatilite çok daha artacaktır. Bu durumda da enflasyonun küresel bir probleme dönüşme riski bulunmaktadır.