Borsada riskler bakın ne? Orta Doğu’daki kriz nasıl etkiliyor? Uzman isim çok kritik diyerek uyardı! İlginç gerçek

FAİZLER DÜŞER Mİ? Peki Orta Doğu’da yaşanan bu çatışmalardan kaynaklanan ekonomik ve finansal olumsuzlukların giderilmesi için merkez bankaları yeniden genişleme politikaları uygular mı? Açıkçası daha önce bahsettiğimiz hususlar bu konu için de geçerlidir. İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin ne kadar süreceği, bu çatışmaların şiddetinin ne derece olacağı ve başka ülkelerin de bu çatışmalara dahil olup olmayacağı bu sorunun cevabında etkilidir. Bu çatışmaların şiddetinin büyüdüğü durumlarda küresel enflasyon ve stagflasyon problemlerinin yaşanması söz konusu. Bu durum da ülke ekonomilerini çok olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bu problemlerin yönetilebilmesi için de merkez bankaları sıkılaştırma politikalarından vazgeçmek zorunda kalacaklar. Diğer yandan, bu problemlerin büyümemesi durumunda ise finansal ve ekonomik problemler küresel etkiye sahip olmayacaktır. Bu durumda da ülkeler enflasyon ile mücadele için faiz artırımına devam edeceklerdir. TEDARİK ZİNCİRİ VE EMTİA FİYATLARI! Piyasalar bu ortamda nasıl etkilenir, yatırımcı ne yapmalı? İsrail ve Filistin arasındaki savaş, tedarik zinciri ve emtia fiyatlarını birçok açıdan olumsuz yönde etkileyebilir. Burada en fazla etkilenecek alan enerji fiyatları. Bu bölgede önemli doğalgaz ve petrol üreticileri bulunmakta. Daha önce de ifade ettiğimiz Tamar gaz sahasında üretimin durması sonucunda, Avrupa'daki gaz fiyatlarında bu çatışmaların başlamasından itibaren yüzde 40 oranında yükselme meydana geldi. Bu çatışmaların büyümesi ve başka ülkelere de sıçraması durumunda enerji fiyatlarında daha fazla artış meydana gelebilir. Örnek olarak, İran’ın bu savaşa dahil olması ve ülkelerin İran’a karşı ambargo uygulamaları durumunda, enerji fiyatlarında daha fazla artış meydana gelebilmektedir. Bu durum da enflasyon probleminin küresel boyutlara ulaşmasına sebebiyet verebilmektedir.