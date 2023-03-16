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Ekonomi
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Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

2023-03-16 08:42:36
Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

SGK borçları siliyor. Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Bazı alacakların yarısından vazgeçilirken, ilk taksit ve peşin ödemeler haziranda başlayacak. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek.

#1
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

#2
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.

#3
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

GELİR TESTİNE GÖRE BELİRLENECEK Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanların da anaparayı 31 Ağustos'a kadar yatırması halinde faiz, gecikme zammı alınmayacak.

#4
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

GSS prim borcu olanlar ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet, üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabiliyor.

#5
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendisi yatıranların bu ay başvurması halinde Nisan 2022'den sonraki aylara ait prim borçları da yapılandırılabilecek. Nisan ayında başvuru yapanlar ise Haziran 2022'den sonraki primleri yapılandırabilecek.

#6
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

2008'den sonraki isteğe bağlı sigorta primlerinin sigortalılık süresinden sayılması için 12 ay içinde yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi borcun ödendiği tarihte geçerli sayılacak, emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından başlatılacak.

#7
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

BAĞ-KUR'DA KISMİ İHYA YAPILAMIYOR Bağ-Kur kapsamında dondurulan sigortalılık süresinin tamamının ihya edilmesi gerekiyor, kısmi canlandırma imkânı bulunmuyor. İhya tutarının peşin ödenmesi gerekiyor, taksit imkânı bulunmuyor.

#8
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve ölüm halleriyle genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

#9
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

Son başvuru tarihine kadar talepte bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk eden alacaklarda yapılandırılabilir.

#10
Foto - Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

Yapılandırılan fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıkların da faiz ve gecikme faizleri silinecek.

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