Borcu olanlar için büyük fırsat! O borçların tamamı silinecek

SGK borçları siliyor. Borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Bazı alacakların yarısından vazgeçilirken, ilk taksit ve peşin ödemeler haziranda başlayacak. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek.