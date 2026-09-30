'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, KIZILELMA'ya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz, yakın zamanda da envanterde göreceğiz." dedi. KIZILELMA'yı sürekli test ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Savunma ekosistemimizin geliştirdiği ve dünyada da aslına bakarsanız pek örneği olmayan kabiliyetlere sahip KIZILELMA. Ülkemiz tümüyle milli olarak geliştiriyor. Bu da bizler için bağımsızlığımız adına çok önemli." diye konuştu.