'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Etkinliğin, TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezi olan Şanlıurfa'da, medeniyetin doğduğu topraklarda geleceğe dair Türkiye adına yeni bir hikayenin başlangıcı olacağını aktaran Bayraktar, "Yaşadığımız dünyaya yön verenler bilgiyi, tekniği, teknolojiyi geliştirenler. Bunu en yüksek katma değerle buluşturup bütün dünyaya bu değeri ihraç edebilenler. Dolayısıyla buradaki en önemli husus da bu teknolojileri, bilimi, tekniği geliştirecek nesiller. O anlamda biz büyük bir dip dalgasının bölgemizde de doğduğunu görüyoruz." diye konuştu.