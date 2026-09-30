  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk savaş uçakları Somali'de tozu dumana kattı: Diplomatlar çıkan gürültüyle uykularından uyandı 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz Bolu'da zimmet skandalı! Belediye kooperatifine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli yarın adliyeye sevk ediliyor! Muhammed Bin Selman'dan Türkiye çıkışı: Tereddüt etmeyiz İsmail Kılıçarslan'dan olay sözler: Saklanmayın Erdoğan'ın arkasına! Delikanlı gibi bir borç ödeyin ve kendinizi ele verin Bilal Erdoğan'dan Filistin'e açık destek: Japonların yüzyıllık sırrı ortaya çıktı: 'Kan grubu teorisi' yapılıyor Katil İsrail bir gazeteciyi daha katletti! Şehit sayısı 263'e yükseldi
Gündem
9
Yeniakit Publisher
'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada Türkiye'ye büyük bir müjdenin haberini verdi.

#1
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, açılışın ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST Güneydoğu'nun muhteşem bir coşkuyla başladığını belirterek, bölgenin tüm illerinde yarışma etkinliklerinin olduğunu ve bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencin farklı alanlardaki teknoloji yarışmalarına katıldığını söyledi.

#3
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Etkinliğin, TEKNOFEST Güneydoğu'nun merkezi olan Şanlıurfa'da, medeniyetin doğduğu topraklarda geleceğe dair Türkiye adına yeni bir hikayenin başlangıcı olacağını aktaran Bayraktar, "Yaşadığımız dünyaya yön verenler bilgiyi, tekniği, teknolojiyi geliştirenler. Bunu en yüksek katma değerle buluşturup bütün dünyaya bu değeri ihraç edebilenler. Dolayısıyla buradaki en önemli husus da bu teknolojileri, bilimi, tekniği geliştirecek nesiller. O anlamda biz büyük bir dip dalgasının bölgemizde de doğduğunu görüyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, teknolojinin kalbinin Şanlıurfa'da attığına işaret ederek, "Bugün açılış günümüzdü, harika bir açılış töreni oldu. Çepeçevre etkinliklerle dolu bu alanda 4 Ekim'e kadar buradayız. Ben tüm milletimizi, tüm dost ve gönül kardeşi coğrafyamızı TEKNOFEST Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Milyonlarca gencin bu yarışmalara başvurduğunu kaydeden Bayraktar, "Kurumlarımızla da konuşuyorum, hem savunma sanayisinde hem yüksek teknoloji geliştiren paydaş kurumlarımızla, insan kaynağı açısından bir kere farkındalığın çok daha erken yaşta oluştuğunu görüyoruz. Bugün de dünyaya damgasını vuracak nesiller, genç yaştan bu alanlara merak salan, bu alanlara ilgi duyan ve altyapı imkanlarıyla bu teknolojiyi geliştirebilen nesiller oluyor." şeklinde konuştu.

#6
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, "Büyük bir farkındalık, büyük bir dalga oluştu. Biz bunu BAYKAR'da da görüyoruz, savunma sanayimizde de görüyoruz. Özellikle başvuru niteliklerinin çok arttığını, gençlerin hayallerine ket vurmadığını ve dünyada çok iddialı işler yapabileceklerine inandıklarını görüyoruz. Bu, aslına bakarsanız işin yarısı bir anlamda. Çünkü öğrenilmiş çaresizlikle bir işe başladığınızda aslında yarışı daha baştan kaybetmiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, KIZILELMA'ya ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Bir yandan da seri üretim devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Şu anda üretim hızını hızlandırıyoruz, yakın zamanda da envanterde göreceğiz." dedi. KIZILELMA'yı sürekli test ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Savunma ekosistemimizin geliştirdiği ve dünyada da aslına bakarsanız pek örneği olmayan kabiliyetlere sahip KIZILELMA. Ülkemiz tümüyle milli olarak geliştiriyor. Bu da bizler için bağımsızlığımız adına çok önemli." diye konuştu.

#8
Foto - 'Zincir kırıldı' diyen Selçuk Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Envanterde göreceğiz

Bayraktar, Türk savunma sanayisinin zincirlerini kırdığını dile getirerek, "Yıllarca ambargolarla karşı karşıya kaldık, BAYKAR, 40'tan fazla ülkeyle çalışıyor, bütün gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Savunma sanayimizin diğer kurumlarında da bizler benzer bir dalganın yükselerek geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var
Dünya

Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kanlı saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.
Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!
Gündem

Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Operasyonda tutuklana..
Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor
Gündem

Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak’tan çekilme sürecini resmi olarak tamamladığını duyururken, bölgedeki stratejik dengeler baştan aşağı de..
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!
Gündem

Hacı Yakışıklı gündeme taşıdı! Alman vakfının Türkiye koordinatörü bakın kim çıktı!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve ailesine yönelik iftiralar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Hacı Yak..
Askerlik yapmamak için ülkeden uçarak kaçtı
Dünya

Askerlik yapmamak için ülkeden uçarak kaçtı

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da askerlik çağında ve seferberlik kapsamında olduğu belirtilen 27 yaşındaki bir genç, yamaç paraşütüyle U..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23