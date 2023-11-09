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Yaşam
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Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

2023-11-09 17:34:53
Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

#2
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ve Elmalık mevkilerinde yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

#3
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

#4
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle güzergahta yavaş seyretti.

#5
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

#6
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istiyor.

#7
Foto - Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!

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