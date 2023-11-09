2023-11-09 17:34:53 Bolu Dağı’ndan geçecek olanlar aman dikkat!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ve Elmalık mevkilerinde yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, yoğun sis nedeniyle güzergahta yavaş seyretti.
Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23