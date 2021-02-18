  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

2021-02-18 19:38:34
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

#1
Foto - Kar yağışı, D-100 kara yolunun, Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde başladı. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun, Düzce bölümündeki Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde başladı. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15-20 metreye kadar düştü.

#2
Foto - Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta ring halinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

#3
Foto - Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Düzce kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’
Gündem

Bakan Soylu ‘mutluyum’ diyerek duyurdu! ‘İmkansızı başardık’

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, ''81 ilde Güve..
Yeni başbakanın atama kararı ülkede olay oldu! 'Türkiye yanlısı' dediler
Dünya

Yeni başbakanın atama kararı ülkede olay oldu! 'Türkiye yanlısı' dediler

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'de bir dönem büyükelçi olarak görev yapan Luigi Mattiolo'yu diplomatik danışman olarak atadı. Atama ..
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK ..
Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı
Dünya

Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı

Rusya'nın Sibirya'da düzenlediği tatbikatta, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da sahadan sildiği Pantsirler dikkat çekti. Rus muha..
Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı
Dünya

Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı

Hamas, Suudi Arabistan'a Hamas yetkilisi Hudari'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı: Türkiye YPG'ye giden TIR'ları vurabilir!
Gündem

Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı: Türkiye YPG'ye giden TIR'ları vurabilir!

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye gönderdiği TIR'ların Türkiye tarafından vurulması g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay