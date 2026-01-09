Bölgede gerilim: ABD, Karayipler’de gemiye el koydu! Skandal karar... ABD Donanması gemilerin peşinde!

ABD'nin Venezuela'ya sevkiyat gerçekleştiren petrol tankerlerine yönelik müdahaleleri devam ederken, ABD ordusu, Karayip Denizi'nde bir gemiye daha el koydu. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortaklığıyla, Doğu Timor bandıralı "Olina" adlı gemiye sabah saatlerinde bir müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, geminin güvertesine çıkan ABD güçlerinin bölgede konuşlu "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinden kalkış yaptığı vurgulanırken, "Bu tür müdahaleler, USS Iwo Jima, USS San Antonio ve USS Fort Lauderdale gibi hazır durumdaki savaş gemilerini bünyesinde barındıran ABD Donanması'nın Amfibi Hazır Grubu tarafından destekleniyor. Ortak güçlerimiz bu sabah bir kez daha net bir mesaj verdi, suçlular için güvenli bir sığınak yok" denildi. SOUTCHCOM, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.