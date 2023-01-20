Bölgede oyun değiştiren Bayraktar İHA ve SİHA'lar neden hedefte?

Türkiye’nin 2007 yılında başlayan insansız hava araçları serüveni, dünyada parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştı. Baykar Savunma ve TUSAŞ’ın mini İHA’ları ile başlayan süreç, SİHA, TİHA ve MİUS’lara kadar uzandı. TSK için stratejik bir konuma gelen bu sistemler, daha ilk günden itibaren yurt içi ve yurt dışında hedef haline getirildi. Dünyanın dilinden düşürmediği bu sistemlere, son günlerde bazı siyasi parti liderleri, FETÖ’cüler, fonlu basın yayın kuruluşları, Türkiye düşmanı yabancılar ve teröristlerin verdiği destekle adeta linç kampanyası başlatıldı. İnsansız hava araçlarını üreten kurum ve kişiler, yalan haberlerle hedef alındı. Peki Türkiye’nin gözbebeği olan bu sistemler neden rahatsız ediyor? İşte insansız hava sistemleri ve rahatsızlık veren başarıları: