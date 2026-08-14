Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

Daha önce, bölgesel rekabetler ve anlaşmazlıklar, liderlerin bölgesel düzeni bir arada tutan bağ olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine öncelik vermeleri nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Şimdi ise Pakistanlılar, Suudiler ve Türkler, İbrahim Anlaşması ile doğrudan rekabet eden bir vizyonla ilerlerken, durum artık böyle görünmüyor. Bu çok büyük bir değişiklik. 50 yıl sonra, Orta Doğu'da ABD önderliğinde bir düzenden bahsetmek artık mümkün değil" denildi.