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Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

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Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

Türkiye ve Pakistan'ın Hindistan ve İsrail'in aleyhine Körfez'deki etkilerini artırdığını belirten ABD merkezli düşünce kuruluşu, 'Mekke İttifakı'nı ABD önderliğindeki Orta Doğu düzeninin sona erdiğini gösteren önemli bir kanıt olarak niteledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşması ile doğrudan rekabet eden bir vizyonla ilerlediği, 50 yıl sonra Orta Doğu'da ABD önderliğinde bir düzenden bahsetmenin artık mümkün olmayacağı kaydedildi.

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Foto - Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel dinamikler açısından önemini ele aldı. "ABD önderliğindeki Orta Doğu düzeni sona erdi. Mekke Anlaşması bunu kanıtlıyor" başlıklı analizde, "Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktı, ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin ne kadar azaldığını ve bölgesel güçlerin artık kendi güvenlik düzenlerini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

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Foto - Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

35 yıl önce Körfez Savaşı ile zirveye ulaşan ABD merkezli bölgesel düzenin 2003 Irak İşgali, Arap Baharı, Suriye ve Yemen politikaları ile İsrail'in Gazze saldırıları gibi kırılmalar neticesinde zamanla ağır bir baskı altına girdiği kaydedildi. İbrahim Anlaşmaları, IMEC koridoru ve İsrail-Suudi normalleşmesi gibi adımlarla ABD liderliğindeki bölgesel düzeni kurumsallaştırma fırsatı yakalanmışsa da İsrail'in Gazze saldırısı, Körfez içi gerilimler ve ABD-İsrail-İran çatışmaları bölgeyi yeniden parçaladığı vurgulandı. ABD'nin güvenilirliğinden endişe duyan Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan gibi ortaklarla Mekke Anlaşması üzerinden Washington'dan bağımsız, bölgesel aktörlerin yön verdiği yeni bir güvenlik düzeni kurmayı hedeflediği belirtildi.

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Foto - Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

Türkiye ve Pakistan'ın Hindistan ve İsrail'in aleyhine Körfez'deki etkilerini artırdığı ifade edilen analiz yazısında, "ABD yanlısı bölgesel düzen, artık iki bloktan oluşan bir Orta Doğu'ya dönüşebilir: İbrahim Anlaşması'na bağlı kalan ülkeler ve onun alternatifi olan Mekke Anlaşması.

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Foto - Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı

Daha önce, bölgesel rekabetler ve anlaşmazlıklar, liderlerin bölgesel düzeni bir arada tutan bağ olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine öncelik vermeleri nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Şimdi ise Pakistanlılar, Suudiler ve Türkler, İbrahim Anlaşması ile doğrudan rekabet eden bir vizyonla ilerlerken, durum artık böyle görünmüyor. Bu çok büyük bir değişiklik. 50 yıl sonra, Orta Doğu'da ABD önderliğinde bir düzenden bahsetmek artık mümkün değil" denildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/ Sosyal Bilimci

Bölgede Ezber Bozuluyor: ABD’nin Yanlışları ve Türkiye’nin Yükselen Akılcı Politikası! Uzun yıllardır bölgede kendi kurallarıyla oyun kurmaya çalışan ABD, son dönemde attığı stratejik adımlarla adeta duvara toslamış durumdadır. Sahadaki gerçeklikten kopuk, yalnızca kısa vadeli çıkarlara ve vekil unsurlara dayanan Amerikan dış politikası, bölgeye istikrarsızlıktan başka bir şey getirmemiştir. ABD'nin müttefiklik hukukunu hiçe sayan bu hoyrat tavrı, kendi diplomatik kredisini tüketirken, bölge ülkeleri nezdindeki güvenilirliğini de tamamen sarsmıştır.Tam da bu kaosun ortasında Türkiye, ezber bozan bir dış politika vizyonuyla öne çıkmaktadır. Ankara, başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmayı reddederek, kendi göbeğini kendisi kesen, yerli ve milli bir strateji yürütmektedir. Türkiye'nin izlediği "dengeleyici ve çok boyutlu" dış politika, sadece askeri güce değil, aynı zamanda insani ve diplomatik akla da dayanmaktadır. Sahada aktif ve caydırıcı, masada ise yapıcı ve arabulucu olan bu yeni tarz, işlerin birden Türkiye lehine dönmesini sağlamıştır.Bugün gelinen noktada, bölgede istikrar ve güvenlik aranıyorsa, Türkiye’nin rızası ve işbirliği olmadan hiçbir denklemin kurulamayacağı net bir şekilde anlaşılmıştır. ABD’nin dayatmacı politikaları iflas ederken, Türkiye’nin bölgesel sahiplik ve adalet odaklı yaklaşımı rüzgarı arkasına almıştır. Ezberlerin bozulduğu bu yeni dönemde Türkiye, sadece kendi çıkarlarını korumakla kalmıyor, bölgenin geleceğini de daha adil ve bağımsız bir şekilde yeniden inşa ediyor.
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