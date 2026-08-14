Bölgede ezber bozuluyor... ABD duvara dosladı, işler birden Türkiye lehine dönmeye başladı
Türkiye ve Pakistan'ın Hindistan ve İsrail'in aleyhine Körfez'deki etkilerini artırdığını belirten ABD merkezli düşünce kuruluşu, 'Mekke İttifakı'nı ABD önderliğindeki Orta Doğu düzeninin sona erdiğini gösteren önemli bir kanıt olarak niteledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşması ile doğrudan rekabet eden bir vizyonla ilerlediği, 50 yıl sonra Orta Doğu'da ABD önderliğinde bir düzenden bahsetmenin artık mümkün olmayacağı kaydedildi.