Bölgede altın, gümüş, çinko her şey var! Yozgat'taki ünlü maden resmen satıldı

Yenipazar Maden Sahasında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ("UMREK") yetkililerince 2024 yılında hazırlanan "Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur. (Kaynak Raporunda belirtilen maden kaynakları ruhsat sahasının yaklaşık yüzde 10'u ile sınırlı olup, bu alanda yapılan aramalardan elde edilmiştir.) Yapılan satın alma kapsamında, 159.000.000 USD'lik satın alma bedelinden ayrı olarak Yenipazar Polimetalik Maden Projesinin üretim faaliyetlerine başlamasına bağlı olarak Aldridge tarafından Metallurgium'a yüzde 3 NSR Payı ve 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden 10.000'er ons'luk Altın karşılığı ödeme ile 2034 yılı için 3.000 ons'luk Altın karşılığı ödeme gerçekleştirilecektir (toplam 33.000 ons).