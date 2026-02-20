Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü
İran'da büyük bir savaş patlamak üzereyekn gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Ülkede bir askeri uçak yere çakıldı, kazayla ilgili son durum belli oldu.
İran'da büyük bir savaş patlamak üzereyekn gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Ülkede bir askeri uçak yere çakıldı, kazayla ilgili son durum belli oldu.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bildirdiğine göre, İran'a ait bir savaş uçağı dün gece geç saatlerde batı İran'da bir eğitim görevi sırasında düştü ve pilotlardan biri hayatını kaybetti.
Kurumun açıklamasına göre uçak Hemedan vilayetinde gece eğitim görevi sırasında düştü. İran Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Ofisi, resmi IRNA haber ajansı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait bir uçak bu akşam Hemedan vilayetinde (batı İran) gece eğitim görevi sırasında düştü" denildi.
Haberde, "Kazada pilotlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise kurtuldu.
Kazanın nedenini belirlemek için soruşturmaların devam ettiği" ifadeleri yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23