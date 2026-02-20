  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülkede Türkiye paniği: Şakaya ayıracak vaktimiz yok, karşımızda bizden 10 kat daha büyük bir tehdit var Kum fırtınası da kar da durduramadı! Dünyanın gözü BAYKAR’dayken Türk SİHA’ları imkansızı başardı ABD’ye resti çektiler, rotayı doğrudan Türkiye’ye çevirdiler! İşte Türkiye’nin gökyüzündeki kralı KAAN için sıraya giren ülkelerin tam listesi İran para biriminde büyük çöküş! Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü Kuzu postu giymiş sırtlan sürülerinin farkındayız! Erdoğan’dan çok önemli mesajlar 'Bizim için büyük bir felaket bu' diyerek duyurdu: Türkiye Bayraktar Kızılelma'yı oraya konuşlandıracak İlk başörtülü vali olarak biliniyordu! Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yeni görevi belli oldu Türkiye’den Gazze’ye tam destek! Türkiye ‘İstikrar Gücü’ne asker gönderecek Elektrikli araçlarda gizli tehlike! Yazılıma mahkum ediyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü

İran'da büyük bir savaş patlamak üzereyekn gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Ülkede bir askeri uçak yere çakıldı, kazayla ilgili son durum belli oldu.

#1
Foto - Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bildirdiğine göre, İran'a ait bir savaş uçağı dün gece geç saatlerde batı İran'da bir eğitim görevi sırasında düştü ve pilotlardan biri hayatını kaybetti.

#2
Foto - Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü

Kurumun açıklamasına göre uçak Hemedan vilayetinde gece eğitim görevi sırasında düştü. İran Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Ofisi, resmi IRNA haber ajansı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait bir uçak bu akşam Hemedan vilayetinde (batı İran) gece eğitim görevi sırasında düştü" denildi.

#3
Foto - Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü

Haberde, "Kazada pilotlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise kurtuldu.

#4
Foto - Bölge kaynarken şok haber geldi: Uçak düştü

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturmaların devam ettiği" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!
Aktüel

Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!

Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle gönüller huzur bulurken, maalesef içimizdeki Laik Kemalist zihniyet yine rahat durmuyor. Ramazan etkinliklerin..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar
Gündem

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran polisler hakkında flaş karar

Türkiye'nin her yerinde suç işleyerek toplumda paniğe sebep olan Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran kamu görevlilerinin emniyetteki bazı ..
'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'
Yaşam

'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!'

Mustafa Sabri Beşer, Aylık Baran Dergisi’nin Ocak 2026 tarihli 47. sayısında yayımlanan röportajında aile yapısındaki çözülmeyi sosyolojik a..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23