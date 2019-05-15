Bol keseden harcamalar! Kayyım HDP’li başkanın faturalarını ortaya çıkardı
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP’li Ahmet Türk, Dicle Elektrik’e olan borcu dururken CHP’li ve HDP’li vekillere 300 bin TL’lik ağırlama yaptığı ortaya çıktı.
HDP’li görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, para yok dediği Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü kaleminden 3 ayda yaklaşık 300 bin lirayı, HDP ve CHP’liler için harcadığı ortaya çıktı.
Ahmet Türk’ün makam odası için aldığı yüklü miktarda çay, kahve, fındık, fıstık faturaları dikkat çekerken; HDP’lilerin Mardin ziyaretlerinin restoranlarda hiç yemek yemeden ilçelere gitmesi, belediyeden iş isteyen bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gündeme gelen A.D.’nin oteline yüklü miktardaki faturaların kesilmesi dikkat çekiyor.
Ahmet Türk 31 Mart’tan bu yana belediyenin kasasında kayyumlar tarafından para bırakılmadığını iddia ederek 5 aydır Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin seçimden sonra oluşan Dicle Elektrik’e olan borcunu ödemediği için kentte sular kesik ve şebeke suyu ilaçlanmadığı için sağlık sorunları yaşanırken, 3 ayda misafirleri için harcadığı ve bir kısmının fındık ile fıstık parası olan yemek harcaması ortaya çıktı.
Taciz iddiasıyla gündeme gelen A.D.’ye iki günde 70 bin TL HDP’li Temelli ve Pervin Buldan'ın belediyeye yaptığı 1 saat 15 dakikalık ziyaretine karşılık harcama olarak 42 bin 660’lik fatura kesildi. Belediye bütçesinden ödenen paranın misafir ağırlama olarak kesilmesi dikkat çekti.
MARSU’ya iş aramak için giden ve MARSU çalışanını taciz eden A.D.’nin işletmecisi olduğu otelde 27 Nisan’da Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday ile beraberindeki heyete, 29 Nisan tarihlerinde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Van Milletvekili Sezai Temelli'ye iki günde otelde konaklama olmadan bin 318 kişiye yemek verildiği gösterilerek 71 bin 172 TL fatura kesildiği ortaya çıktı.
29 Nisan tarihli kesilen faturada Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın Mardin ziyaretinde saat 16.00’da otele gelerek saat 17.15’te otelden çıktığı ve yaklaşık 30 kişilik bir heyetle otelde olduğu ortaya çıktı. HDP’li Ebru Günay kapısından dahi geçmediği restoranda 407 kişiyle yemek yediği gösterilerek 28 bin liralık fatura kesildi.
Makam odasına 82 bin liralık kahve HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 31 Mart’tan görevden alındığı süreye kadar olan 5 aylık süreçte makam odası ve Ramazan Bayramı nedeniyle Babil Kuruyemişten 15 Mayıs 2019 tarihinde 7 bin 560 TL'lik su, 17 Mayıs’ta Türk kahvesi, çikolata, çay bedeli 33 bin 642 TL, 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nda 7 bin 570 TL, 26 Haziran’da makam odası için yine çay kahve, çikolata fındık ve fıstık bedeli olarak 35 bin 694’lik fatura ile bütçesi olmayan belediye adına harcama yaptığı ortaya çıktı.