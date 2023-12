SUYUN DERİNLİKLERİNDE AĞ ATIYORLAR Bu ortam hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar, dipte asılı olabilecek her şeyi toplamak için suyun derinliklerine ağlar atıyorlar. Ağları yukarı çektikten sonra yakaladıkları her şeyi ayıklıyorlar ve her bir örneği daha ileri analiz için laboratuvarlara göndermeden önce koruyorlar. Ancak tanımlanacak bu kadar çok potansiyel yeni tür olduğundan, tüm örnekleri incelemek zaman alabilir. A. halanychi ilk kez 2013 yılında bir ABD araştırma gemisi olan Nathaniel B. Palmer tarafından çıkarıldı. Yakın zamanda Mahon ve meslektaşı Jessica Zehnpfennig onu depodan çıkardı ve vücut şeklini ve genetiğini analiz ederek bilime yeni bir tür olduğunu belirledi.