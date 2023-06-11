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Yaşam
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Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

2023-06-11 15:21:48
Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

Boğaçayı’ndaki renk değişiminin nedeni toprak kayması.

#1
Foto - Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, Boğaçayı’nda dün meydana gelen renk değişiminin toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprak nedeniyle olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Boğaçayı’nda dün suyun çamurlu akmasıyla ilgili inceleme başlattı.

#3
Foto - Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğaçayı havzasında çeşitli noktalardan numuneler alınarak laboratuvarda analizleri yapıldı.

#4
Foto - Boğaçayı’nın rengi bu sebeple değişti

Yapılan araştırmalar sonucu Boğacay'daki renk değişikliğinin Doyran bölgesinde meydana gelmiş olan küçük bir toprak kaymasından kaynaklı olduğu tespit edildi. Toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprağın Boğaçayı’nın suyunun renginde değişikliğe neden olduğu belirlendi.

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