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Ekonomi
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BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

2024-05-20 19:44:26
BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

Bank of America, Türkiye için yeni bir analiz raporu paylaştı.

#1
Foto - BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

Bank Of America Global Research, Türkiye'de sıkı para politikası ve yeni ekonomik programa desteğin hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha olumlu olmasını sağladığını belirtti.

#2
Foto - BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

Türkiye'de özel sektörün şimdi ekonomide yavaşlama hissettiğini ve para politikasının yeterince sıkı olduğuna inandıklarını ifade ettiğini belirten BoFA, mali önlemlerin etkili olması durumunda bütçe açığının yüzde 5'in altına çekilebileceğini kaydetti.

#3
Foto - BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

Dövize yönelik yurt içi spekülatif akışın tersine döndüğünü ancak yurt içi ve yurt dışı akışların 49 milyar dolarlık net pozisyona rağmen kur üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

#4
Foto - BoFA'dan Türkiye için iki önemli analiz

Banka değerlendirmesinde TL'de kalabalık pozisyonlaşma ve enflasyondaki durumun en büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek, veriler iyileşmeye devam ederken daha olumlu bir hava beklediklerini kaydetti.

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