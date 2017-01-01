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Bodrum'daki sel sonrası ortaya çıktı! İşçiler gözlerine inanamadı

  • Bodrum'da yaşanan sel sonrası Bitez Mahallesinde çalışan temizlik işçileri, Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı.

  • Bodrum'da meydana gelen sel faciasının ardından suların çekilmesiyle birlikte tarihi eserler de ortaya çıkmaya başladı.

  • Bodrum'da meydana gelen selin ardından Bodrum merkez mahalleleri başta olmak üzere, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde yol temizleme çalışmaları başladı.

  • Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'nde temizlik yapan işçiler göçük olan yol kenarını temizlerken Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı.

  • İşçiler ilk olarak polise, daha sonra da Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze yetkililerine haber verdi.

  • Olay yerine gelen polis ekipleri, yetkililer gelene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı.

  • Bodrum'da kırmızı alarm verilmişti

  • Bodrum'da etkili olan sel sonrası kırmızı alarm verilmişti. Tatil yöresinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi.

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