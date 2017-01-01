Bodrum'daki sel sonrası ortaya çıktı! İşçiler gözlerine inanamadı
Bodrum'da yaşanan sel sonrası Bitez Mahallesinde çalışan temizlik işçileri, Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı.
Bodrum'da meydana gelen sel faciasının ardından suların çekilmesiyle birlikte tarihi eserler de ortaya çıkmaya başladı.
Bodrum'da meydana gelen selin ardından Bodrum merkez mahalleleri başta olmak üzere, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde yol temizleme çalışmaları başladı.
Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'nde temizlik yapan işçiler göçük olan yol kenarını temizlerken Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı.
İşçiler ilk olarak polise, daha sonra da Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze yetkililerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yetkililer gelene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bodrum'da kırmızı alarm verilmişti
Bodrum'da etkili olan sel sonrası kırmızı alarm verilmişti. Tatil yöresinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi.