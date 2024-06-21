2024-06-21 08:34:09 Bodrum'da ünlü iş adamı Kaya Sabancı uğradığı fiziki saldırı sonucu hastanelik oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş adamları birbirine girdi. İddiaya göre ünlü iş adamı Vedat Aşçı ve korumaları, Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı darp edip restoranın önüne attı. Kaya Sabancı aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Sitenin içerisinde bulunan bir restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi ünlü iş adamı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü.