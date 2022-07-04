Böcek ve sivrisinekleri uzak tutan 7 bitki

Sardunya Pencere kenarına veya balkon çevresine kolayca dikebileceğiniz sardunya, sivrisinekleri ve hatta arıları uzaklaştırabilir. Daha fazla etki için el veya ayak bileklerinizi sardunya yapraklarla ovabilirsiniz. Bu parlak renkli bitki, balkonunuza sadece dekoratif ve hoş kokulu bir dokunuş getirmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek bir sivrisinek kovucu görevi görür. Ancak, en dekoratif büyük çiçekli sardunyalar etkili olmaz. Seçiminizi, daha az yaygın olan küçük çiçekli sardunyalardan yana yapın. Özellikle yaprakları limon kokusu yayanları seçin. Ayrıca sardunyaların güneşi sevdiğini unutmayın.