Böcek ve sivrisinekleri uzak tutan 7 bitki

Nane Böcekleri kovmak için nane çok etkilidir. Ancak mentol ve pennyroyal açısından en zengin olan naneyi (Mentha piperita) tercih etmek gerekir ki bu nane çok hoş kokuludur. Nanenin çok güçlü kokusu birçok böceği uzaklaştırmaya yardımcı olur. Güvelere karşı dolaplara koymak için kuru nane poşetleri yapabilirsiniz. Karıncaları uzaklaştırmak için yollarına taze veya kuru nane koyabilirsiniz. Sineklere karşı naneyi kullanmak için pencerelerin önüne nane kavanozları koyun veya kapı ve pencerelere bir demet taze nane asın. Sivrisineklere karşı yaprakları kollarınıza, ayak bileklerinize ve boynunuza sürün veya nane özüne batırılmış bir pamuğu cildinize sürün. Örümceklere karşı tavandan bir demet taze nane asabilirsiniz.