BMW M otomobilleri eşliğindeki “M Tutkulu Sürüş Günleri” İstanbul Park'ta

Yeni BMW XM, M tarihinin ilk M HYBRID motoruna sahip. BMW Group'un ABD'deki Spartanburg Fabrikası'nda üretilen Yeni BMW XM, plug-in hybrid elektrik motorunun yanında 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motor sayesinde 653 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla bu gücünü dört tekerleğe birden kesintisiz biçimde aktaran Yeni BMW XM, 0'dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşıyor. Yeni BMW XM, SAV formlarındaki kaslı gövdesi, sportif silüeti ve çarpıcı arka tasarımıyla gelecekten izler taşıyor. Markanın lüks segment modellerinde kullanılan iki ayrı üniteye ayrılmış farları ve aydınlatmalı dev BMW böbrek ızgaraları Yeni BMW XM'in lüks ve çarpıcı duruşunu destekliyor. Üç boyutlu prizma yapısına ve göz alıcı aydınlatmaya sahip tavan döşemesi Yeni BMW XM'in içindeki atmosferi tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Yeni BMW XM, M modellerine özgü BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ile vites değiştirme ışığı dahil tüm sürüşle ilgili detayları 12.3 inç boyutundaki yeni grafiklere sahip gösterge ekranıyla sürücüsüne yansıtıyor. Araç kurulumu ve lastik durumu gibi M otomobillerine özel widgetlar ise 14.9 inç büyüklüğündeki multimedya ekrandan görülüyor. Şehir içi kullanımdan engebeli arazi yollarına, otoyol sürüşünden ağır zeminde maksimum hareket kabiliyetine ve daha farklı şartlarda M dinamizmini sunan bu gelişmiş sistem aktarma organlarıyla son derece güvenli biçimde çalışarak en üst düzeyde yol tutuş kabiliyeti oluşturuyor.