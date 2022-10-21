  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
16
BMC'den Altay tankı müjdesi

2022-10-21 00:28:10
BMC'den Altay tankı müjdesi

Altay tankı hakkında açıklamalarda bulunan BMC, yakın zamanda seri üretime geçileceğini bildirdi.

#1
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Türkiye’nin tank ihtiyacını karşılamak için Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) ismiyle 15 yıl önce temelleri atılan Altay tankı projesi yıllar içerisinde adeta yılan hikayesine döndü.

#2
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Tabii bu durumun birden fazla sorumlusu ve nedeni var.

#3
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Fakat bugün BMC yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile tünelin sonundaki ışık artık gözüktü. Peki Altay tankı ne zaman seri üretime geçecek ve TSK envanterine girecek?

#4
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Altay tankı muhtemelen Türkiye tarihinde en uzun süre beklenilen ve birkaç sefer seri üretimin kıyısından dönmüş, henüz envanterde olmasa ve aktif görevde kullanılmamış olsa dahi kamuoyunda bilinirliği en yüksek kara aracıdır.

#5
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

3+ nesil olarak geliştirilen ana muharebe tankı Altay üzerindeki beklentiler oldukça yüksek.

#6
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Zira yıllar içerisinde paylaşılan videolardan gördüğümüz kadarıyla bir çok yeni teknolojiyi beraberinde getiren bu araçlar ordumuza teslim edildiğinde, envanterdeki diğer tanklar yanında antika gibi kalacak.

#7
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Üstelik T1 ve T2 konfigürasyonları ile 1000 adet olarak planlanan üretimin yanı sıra, Altay tankı için bir de T3 olarak adlandırılan insansız ve kuleli versiyon geliştirmesi yapılacak.

#8
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Tabii bu insansız konfigürasyonun motoru hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

#9
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Fakat tam da bu nedenden ötürü yıllar içerisinde TSK yeni talepler ileterek projenin uzamasına neden oldu.

#10
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Örneğin 2013 yılında ilk prototipler teslim aşamasına gelmiş olmasına rağmen ek kabiliyetler talep edildiği için araç tekrar tekrar yapım aşamasına döndürüldü.

#11
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Hatta son aşamada yeni bir güç grubu gerektiği için baştan tasarlandı ve 2. bir Altay tankı ortaya çıktı.

#12
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Fakat bu sefer de Almanya gibi savunma sanayii alanında stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar kurulan müttefiki motor ambargosu koyunca proje bir kez daha sekmeye uğradı.

#13
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Ancak geçtiğimiz mart ayında Güney Kore’den yeni güç üniteleri geldi ve hemen testleri başladı.

#14
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Bunun sonucunda ise şu anada kadar her şey yolunda gitmiş gözüküyor ki BMC’den müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre normalde 2025’e kadar testlerinin sürmesi beklenen Altay tankı 2023’te TSK envanterine girecek. Fakat yalnızca 2 adet olacak. Geri kalan test süreci TSK envanterindeyken hızlıca tamamlanacak.

#15
Foto - BMC'den Altay tankı müjdesi

Bu sayede test süreci hızlandırılmış olacak. Ayrıca BMC’nin söylediğine göre bu testler tamamlandığı anda Altay tankı için seri üretim başlatılacak ve geri kalan 98 adet tank da hızlıca teslim edilecek. Böylece toplamda 1000 adet üretilmesi planlanan tankların ilk partisi göreve hazır olacak.

KOSGEB bilişim personeli istihdam edecek
Ekonomi

KOSGEB bilişim personeli istihdam edecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üz..
İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı
Ekonomi

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

Katıldığı bir televizyon programında ekonomi piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş, “Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı fi..
Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu
Ekonomi

Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak petrol ve doğal gaz devi Trillion Energy, Türkiye'nin Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 d..
Erdoğan müjdeyi verdi! Avrupa'da 5. Dünyada 12. sıraya çıktık
Gündem

Erdoğan müjdeyi verdi! Avrupa'da 5. Dünyada 12. sıraya çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebil..
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın Yunanistan ayağında yer alan yarışmada Sofia Margariti, yaşadığı ve yarışmadan çekilmesine ned..
AK Parti'den çok sert sözler: Alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Gündem

AK Parti'den çok sert sözler: Alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Koru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23