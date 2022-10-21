BMC'den Altay tankı müjdesi

Bunun sonucunda ise şu anada kadar her şey yolunda gitmiş gözüküyor ki BMC’den müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre normalde 2025’e kadar testlerinin sürmesi beklenen Altay tankı 2023’te TSK envanterine girecek. Fakat yalnızca 2 adet olacak. Geri kalan test süreci TSK envanterindeyken hızlıca tamamlanacak.