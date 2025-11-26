Bloomberg ortalığı fena halde karıştıracak: Rusya ile yapılan gizli görüşmeyi sızdırdılar

Bloomberg tarafından incelenen İngilizce ve Rusça kayıtlara göre, Dmitriyev ve Uşakov 29 Ekim'de Rusça telefon görüşmesi yaptı. İkili, görüşmede, Moskova'nın herhangi bir barış teklifinde taleplerini ne kadar güçlü şekilde dile getirmesi gerektiğini ele aldı. Müzakere aşamasına yönelik çeşitli seçeneklere yönelik Uşakov, Beyaz Saray'a sundukları belgelerde "maksimum talepte bulunmaları gerektiğini" savundu. Uşakov, ABD'nin herhangi bir öneriyi "yanlış yorumlayıp bir şey çıkarabileceğinden ve ardından bir anlaşma olduğunu iddia edebileceğinden endişe duyduğunu" ve bunun, müzakerelerin sonunu getirebileceğini belirtti. Belgeyi gayriresmi olarak paylaşmayı öneren Dmitriyev, ABD'nin, Rusya'nın versiyonunu tamamen benimsemese bile en azından buna çok yakın bir şey yapacağından emin olduğunu savundu. Dmitriyev görüşmede, Uşakov'a söylenenlere sadık kalacağını ve Uşakov'un belgeyi daha sonra "Steve (Witkoff) ile de görüşebileceğini" söyledi. Bloomberg haberde, Rusya'nın ABD ile hangi önerileri paylaştığına ve nihai 28 maddelik taslağı ne ölçüde şekillendirdiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.