Siber güvenlik uzmanı kafaları karıştırdı: WhatsApp mesajları hakkında şoke eden iddia

Daniel ayrıca, telefonundaki her bir fotoğraf, video, kayıt ve ekran görüntüsünün dosya oluşturulduğunda bulunan yerin tam konumunu da içerdiğini vurgulayarak, "Telefon, her bir medya dosyası için otomatik olarak GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların fotoğraf çektiğiniz, video kaydettiğiniz, ekran görüntüsü aldığınız veya cihazda herhangi bir medya oluşturduğunuz anda tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu seviyede bir metadatanın insan hareketleri ve davranışları ile zaman çizelgelerini inanılmaz bir doğrulukla takip edebildiğine değinen Daniel, cihazın URL adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreleri ve cihaza yüklenen tüm uygulamaların kayıtlarını tuttuğunu savundu.