AA Giriş Tarihi: Siber güvenlik uzmanı kafaları karıştırdı: WhatsApp mesajları hakkında şoke eden iddia
Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, WhatsApp mesajlarının kişi paylaşılmasa bile konum bilgisi barındırdığını iddia etti. Daniel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iPhone 12 Pro Max cihazı üzerinde yaptığı adli incelemeye dair detayları paylaştı. WhatsApp üzerinden yaptığı bir yazışmayı inceleyen Daniel, verilerin metadatasının yazıştığı kişinin konumunu da gösterdiğini iddia etti. Daniel, mesajı yollayan kişinin ya da kendisinin böyle bir veriyi talep etmediğini ancak telefonunun yine de bu bilgiyi otomatik olarak kayıt altına aldığını ileri sürdü.