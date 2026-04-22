Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu...

Teksas'ın yasası, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki yasama organından kolayca geçti ve Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçiler, On Emir'in sınıflara asılmasını destekledi. ABD’NİN CHP’LİLERİ DE TEMYİZE GİDECEK! Türkiye’de İslam adına her adıma karşı çıkan mahkemelere taşıyan CHP gibi ABD’nin de laikleri boş durmuyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve ebeveynler adına Teksas yasasına karşı çıkan gruplar, yaptıkları açıklamada kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyiz etmeyi planladıklarını belirtti. Açıklamada, "Birinci Değişiklik, din ve devletin ayrılığını ve ailelerin çocuklarına dini eğitim verme şeklini, zamanını ve verip vermeme özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu karar, bu hakları çiğnemektedir" denildi. 10 EMİR NEDİR? Geleneksel olarak kabul edilen 10 emir şunlardır: . Tek Tanrı'ya inanmak: Benden başka tanrın olmayacak. . Putperestlik yasağı: Kendin için oyma put veya hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın. . Tanrı'nın adını boş yere anmamak: Allah'ın ismini gereksiz yere ağzına almayacaksın. . Sebt (Cumartesi) gününü kutsal saymak: Yedinci gün (Şabat) dinlenecek ve hiçbir iş yapmayacaksın. . Anne ve babaya hürmet etmek: Onlara saygı göstereceksin ki ömrün uzun olsun. . Öldürmeyeceksin: Adam öldürmeyeceksin. . Zina etmeyeceksin: Sadakatsizlik yapmayacaksın. . Çalmayacaksın: Hırsızlık yapmayacaksın. . Yalan yere şahitlik etmeyeceksin: Komşuna karşı yalan şahitlikte bulunmayacaksın. . Göz dikmeyeceksin: Başkasının malına, evine veya eşine göz dikmeyeceksin.