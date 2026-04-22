Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu...

TAHSİN HAN Türkiye’ye bir asır önce ithal edilen laiklik ülkemizde “medenileşme” adı altında din düşmanlığı olarak kullanılmaya devam ederken laik Amerika’da çocukları daha dindar yetiştirmek ve ahlaki çöküşü engellemek için dine sarıldı. Amerika’nın Teksas eyalet mahkemesi, devlet okullarının sınıflarda On Emir'i sergilemesini zorunlu kılabileceğine karar verdi.

AP’nin haberine göre; ABD temyiz mahkemesi Salı günü verdiği kararla, Teksas'ın kamu okullarında On Emir'in sergilenmesini zorunlu kılabileceğine hükmetti. Bu karar, uzun zamandır sınıflara daha fazla din unsuru katmayı amaçlayan Hristiyan muhafazakarlar için bir zafer anlamına geliyor. ABD 5. Bölge Temyiz Mahkemesi'nin 9-8'lik kararı, Arkansas ve Louisiana eyaletlerindeki benzer yasaların destekçilerine moral verdi. Muhalifler, sınıflara On Emir'in asılmasının öğrencilere dini propaganda yapmak ve hükümet tarafından dini telkin anlamına geldiğini savunurken, muhafazakarlar çocukların ahlaki olarak değer sahibi olmalarının sağlanacağını ve onların kötülüklerden uzaklaşacağını belirtiyor.

2024’TE İNCİL EĞİTİMİ BAŞLAMIŞTI Bu zorunluluk, Teksas'ta sınıflarda din eğitimi konusunda muhaliflerin mücadele ettiği birçok cepheden biridir. 2024 yılında eyalet, ilkokullar için isteğe bağlı İncil içerikli müfredatı onayladı ve Haziran ayında oylamaya sunulacak bir öneri, Teksas sınıflarındaki zorunlu okuma listelerine İncil hikayelerini eklemeyi öngörüyor. On Emir yasasıyla ilgili karar, Teksas'taki yaklaşık bir düzine okul bölgesinin (eyaletin en büyüklerinden bazıları da dahil olmak üzere) posterleri asmasını engelleyen alt federal mahkeme kararını tersine çevirdi. Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott tarafından imzalanan Teksas yasası Eylül ayında yürürlüğe girdi ve kamu okullarına On Emir'i asma konusunda ülke çapındaki en büyük girişim oldu. Yasa, yürürlüğe girdiği andan itibaren Teksas'taki 5,5 milyon devlet okulu öğrencisini eğiten sınıflarda hem benimsenme hem de tereddütle karşılandı.

BİNLERCE POSTER BASILIYOR Bu düzenleme, okul yönetim kurulu toplantılarını hareketlendirdi, öğrencilerin soru sorduğunda ne söylenmesi gerektiği konusunda rehberlik sağladı ve eyalet genelindeki kampüslerin kapılarına bağışlanan poster kutuları bırakılmasına yol açtı. Yasa, okulların yalnızca bağışlanan posterleri asmasını gerektirse de, Dallas banliyölerindeki bir okul bölgesi yaklaşık 5.000 poster bastırmak için neredeyse 1.800 dolar harcadı. AHLAKİ DEĞERLER İÇİN BİR ZAFER Teksas Başsavcısı Ken Paxton , Cumhuriyetçi bir siyasetçi olarak, kararı "Teksas ve ahlaki değerlerimiz için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. "On Emir, ulusumuz üzerinde derin bir etki bırakmıştır ve öğrencilerin her gün bunlardan ders çıkarması önemlidir" dedi.

Salı günü verilen karar, temyiz mahkemesinin Ocak ayında Teksas davası ve Louisiana'daki benzer bir davada yapılan tartışmaları dinlemesinin ardından geldi. Şubat ayında mahkeme , Louisiana'nın sınıflarda On Emir'in sergilenmesini zorunlu kılan yasasını uygulamaya koymasının önünü açmıştı. Louisiana Cumhuriyetçi Başsavcısı Liz Murrill, Teksas'taki kararın eyaletindeki yasanın "tüm hukuki savunmasını benimsediğini" söyledi. Alabama'da ise Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey de bu ayın başlarında benzer bir yasayı imzaladı. Murrill sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada, "Yasalarımız her zaman açıkça anayasaya uygundu ve Beşinci Bölge Mahkemesi'nin de bizimle kesin olarak aynı fikirde olmasından dolayı minnettarım" dedi. POSTERLER SINIFTA GÖRÜLEBİLECEK YERE ASILMALI Yasa, okulların bağışlanan posterleri "göze çarpan bir yere" asması gerektiğini ve yazının, sınıftaki herhangi bir yerden "ortalama görüşe sahip" bir kişi tarafından görülebilecek boyutta ve yazı tipinde olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, posterlerin 40 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre yüksekliğinde (16 inç ve 20 inç) olması gerekiyor.

Teksas'ın yasası, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki yasama organından kolayca geçti ve Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçiler, On Emir'in sınıflara asılmasını destekledi. ABD’NİN CHP’LİLERİ DE TEMYİZE GİDECEK! Türkiye’de İslam adına her adıma karşı çıkan mahkemelere taşıyan CHP gibi ABD’nin de laikleri boş durmuyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve ebeveynler adına Teksas yasasına karşı çıkan gruplar, yaptıkları açıklamada kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyiz etmeyi planladıklarını belirtti. Açıklamada, "Birinci Değişiklik, din ve devletin ayrılığını ve ailelerin çocuklarına dini eğitim verme şeklini, zamanını ve verip vermeme özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu karar, bu hakları çiğnemektedir" denildi. 10 EMİR NEDİR? Geleneksel olarak kabul edilen 10 emir şunlardır: . Tek Tanrı'ya inanmak: Benden başka tanrın olmayacak. . Putperestlik yasağı: Kendin için oyma put veya hiçbir şeyin resmini yapmayacaksın. . Tanrı'nın adını boş yere anmamak: Allah'ın ismini gereksiz yere ağzına almayacaksın. . Sebt (Cumartesi) gününü kutsal saymak: Yedinci gün (Şabat) dinlenecek ve hiçbir iş yapmayacaksın. . Anne ve babaya hürmet etmek: Onlara saygı göstereceksin ki ömrün uzun olsun. . Öldürmeyeceksin: Adam öldürmeyeceksin. . Zina etmeyeceksin: Sadakatsizlik yapmayacaksın. . Çalmayacaksın: Hırsızlık yapmayacaksın. . Yalan yere şahitlik etmeyeceksin: Komşuna karşı yalan şahitlikte bulunmayacaksın. . Göz dikmeyeceksin: Başkasının malına, evine veya eşine göz dikmeyeceksin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Bizdekiler ne Laik, ne Müslüman, başıboş bir topluluk....

Ziya

Bizde türkiye laiktir laik kalacak sözünden başka bir boş teneke lakirdisi
