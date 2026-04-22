Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu...

Salı günü verilen karar, temyiz mahkemesinin Ocak ayında Teksas davası ve Louisiana'daki benzer bir davada yapılan tartışmaları dinlemesinin ardından geldi. Şubat ayında mahkeme , Louisiana'nın sınıflarda On Emir'in sergilenmesini zorunlu kılan yasasını uygulamaya koymasının önünü açmıştı. Louisiana Cumhuriyetçi Başsavcısı Liz Murrill, Teksas'taki kararın eyaletindeki yasanın "tüm hukuki savunmasını benimsediğini" söyledi. Alabama'da ise Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey de bu ayın başlarında benzer bir yasayı imzaladı. Murrill sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada, "Yasalarımız her zaman açıkça anayasaya uygundu ve Beşinci Bölge Mahkemesi'nin de bizimle kesin olarak aynı fikirde olmasından dolayı minnettarım" dedi. POSTERLER SINIFTA GÖRÜLEBİLECEK YERE ASILMALI Yasa, okulların bağışlanan posterleri "göze çarpan bir yere" asması gerektiğini ve yazının, sınıftaki herhangi bir yerden "ortalama görüşe sahip" bir kişi tarafından görülebilecek boyutta ve yazı tipinde olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, posterlerin 40 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre yüksekliğinde (16 inç ve 20 inç) olması gerekiyor.