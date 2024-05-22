Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir.”

Elberton Granite Finishing'in dönemin Başkanı Joe Fendley, o günü şöyle anlatmıştır: "O adamın anlattıklarıyla önce pek ilgilenmedim ama ne istediğini tarif ettikçe şaşırdım. Sadece dev granit taşları işlememizi değil, onları devasa bir astrolojik enstrüman şeklini andıracak bir şekilde yerleştirmemizi istiyordu. Bu çok zor bir işti ve kurtulmak için üç kat fazla bir fiyat söyledim. Ama o rakamı hiç itiraz etmeden kabul etti. Şemalarıyla geldi ve o şemalara göre çalıştık. Her şey bittiğinde ortaya çıkan bu dev anıta şaşırdık. Ama siparişini veren Robert C. Christian o gün bugün ortada yok. Ayrıca buradan ayrılırken bana açıkça R.C. Christian'ın takma bir isim olduğunu da söyledi".