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Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

2024-05-22 12:01:36
Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir.”

Dünya bir felakete doğru gidiyor. Dünyadaki karanlık güçlerin Dünyayı KISIRLAŞTIRMA planları her geçen gün hızla artıyor. GDO’lu gıdaların, eşcinsel LGBT hareketlerinin, Coronavirus salgınlarının, Aile dışı ilişkilerin, boşanmayı teşvik eden film, yapım ve dizilerin tek bir amacı var dünyayı kısırlaştırmak, doğurganlığı önlemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının büyük bir bölümünü bu konuya ayırdı. Erdoğan: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır." dedi. İşte Erdoğan’ın savaştığı dünyadaki nüfusun azaltılmasını isteyen Deccal’in gerçek yüzü…

1
#1
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bir bölümünde aile kavramının önemine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu söyledi. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51'e gerilediğini hatırlatan Erdoğan, "Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındadır. Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır." dedi.

#2
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

DECCALIN KİTABI GUİDESTONES Erdoğan’ın kimlerle savaştığını anlamak için önce Georgia Guidestones’in ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yılanın başı işte burası. Burada Deccalin Kitabı bulunuyor. Kitapta 'Dünya nüfusunun 500 milyona indirilmesi' ifade ediliyor. Yapıldığı günden bu yana tartışmalara konu olan Guidestones Anıtı'nda geçen '500 milyon' terimi, şeytani bir amaca hizmet ettiği işini daha da güçlendirmekte. Peki bu Guidestones nedir? Dünyayı neden kriz ve kaos ortamına sokuyor? GDO’lu ürünleri soframıza getiren, Eşcinsel sapkın LGBT örgütlerini dünyanın gündemine sokan, Yuvaları dağıtıp doğumların önüne geçen ve İnsan nüfusunu 500 milyona düşürmek isteyen bu Deccali yapıya geçmeden önce amaçlarına kısaca değinelim.

#3
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

LGBT’GİBİ SAPKIN ÖRGÜTLERİN AMACI Dünya çapındaki bir komplonun bir nüfus azaltımı planını uygulamak için Deccali yapı, eşcinsel sapkın insanları kullanılıyor. LGBT gibi sapkın yapılar buna bir örnektir. Pornografiyi ve eşcinselliği yayarak, insanların üremesini engelleyeceklerini düşünüyorlar. İşte son zamanlarda filmlerde, dizilerde Netflix gibi kanalizasyonlarda erkeğin erkekle bir yaşamasını, kadının kadınla beraber olmasını teşvik edip özendirmelerinin asıl amacı bu. Feminist hareketlerle de aile yapısını bozarak üremenin önünü geçeceklerini düşünüyorlar. Elbette amaçları sadece bu değil.

#4
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

GDO’LU ÜRÜNLER İLE KISIRLAŞTIRMAK Rusya'daki Ulusal Gen Güvenliği Birliği’nin yapmış olduğu araştırmada (Genetiği değiştirilmiş organizmalar) GDO’lu ürünlerin kısırlık yaptığı yapılan deneylerle açıklandı. Cinsel istekliksizlik, kadınlarda kısırlık gibi sonuçlar doğurdu açıklandı. Günümüzde soframıza gelen ürünlerin GDO’lu olup insanları kısırlaştırdığına dair binlerce haber ve makale yer alıyor. Bu Deccali yapı yediğimiz ürünlerin geniyle oynayarak Guidestones’deki Deccalin 10 emrinin birini yerine getirmeye çalışıyor. Guidestones anıtının ne olduğunu anlamadan önce bir başka yöntemi de hatırlatmakta fayda var.

#5
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ Doğum kontrolü ve nüfus planlama yeni bir şey değildir, eski bir fikrin yeni ismidir. İngiliz İktisatçısı Malthus'dan mülhem olarak her yıl belirli bir nispette artan dünya nüfusuna gıda kaynaklarının yetmeyeceği fikrinden neş’et etmektedir. Bunun İçin çocuk düşürmeye müsaade, evlenmeyi men, doğumlara mani olmak gibi tedbirler teklif edilmişti. Şimdi bu tekliflerin kaynağı hakkında bilgi verelim.

#6
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

DECCAL’İN ON EMRİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık yaptığı “Üç çocuk” örneği 'Dünya nüfusunun 500 milyona indirilmesi'ni isteyen Deccali yapıya bir başkaldırıdır. Yapıldığı günden bu yana tartışmalara konu olan Guidestones Anıtı'nda geçen '500 milyon' terimi, bu salgının şeytani bir amaca hizmet ettiği işini daha da güçlendirmekte. Peki bu Guidestones nedir? Dünyayı neden kriz ve kaos ortamına sokuyorlar? Amaçları ne? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabı için haberi okumaya devam edin…

#7
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

GAZZE’DE İNSANLAR NEDEN KATLEDİLİYOR Tüm dünyada uygulanan nüfus azaltma planları en yüksek seviyelere ulaştı. LGBT hareketleri, GDO’lu ürünler, Doğum kontrol yöntemlerinin yanında yapılan savaşlar. Deccali planın sonuçlarıdır. Bugün Siyonist İsrail tarafından dünyanın gözü önünde yapılan katliamlara ses çıkarmayanlar ABD'nin Georgia eyaletinin Elbert County şehrinde bulunan bir anıttan aldığı talimat nedeniyledir. İsrail ve ABD’nin yaptığı katliamlar, 1979 yılında inşa edilen ve kimin tarafından yaptırıldığı (Deccal) bilinmeyen anıttaki 10 emir’den kaynaklanmaktadır.

#8
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

YENİ DÜNYA DÜZENİ Yeni Dünya Düzeni, monarşileri yıkmayı ve dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter bir tek dünya devleti kurmayı planlıyor. Bugün Rockefeller ailesiyle özdeşleşen İlluminati, zihin kontrolü ve bilinmeyen ya da gizli olan sistemleri uygulayarak, hükûmetleri ve kuruluşları ele geçirerek yeni dünya düzeni kurmayı planladığı açık bir gerçek. İlluminati adıyla bilinen karanlık ve bilinmeyen organizasyonların 1879 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde Dünya birinci Siyonist kongresini yaptıklarını ve katil İsrail devletini o tarihlerde kararlaştırıldığı ve o kongreyi de Rockefeller ailesinin finanse ettiğini de bir kenara not etmek gerek.

#9
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

GUİDESTONES NEDİR_ Deccal'in 10 emri olarak bilinen ve Amerika'da olan bu anıtın üzerinde yazanlar, okuyanları hayrete düşürüyor! Guidestones nedir? Georgia Guidestones (Georgia Rehber Taşları), ABD'nin Georgia eyaletinin Elbert County şehrinde bulunan bir anıttır. 1979 yılında inşa edilmiştir. Kimin tarafından yaptırıldığı da bilinmemektedir. Bu taş hitabelerin koruyucuları, bu emirleri 'doğaya sahip olma gereksinimi' gibi cevaplasalar da, esas amacı Ademoğlu'nun yer yüzünden silinmesi ve kurmayı hayal ettikleri 'Yeni Dünya Düzeni'nin amentüsünü temsil etmektedir.

#10
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

6 granit taştan ibaret olan hitabelerin yüzlerinde, 8 yaşayan dil ve 4 eski çağ dilinde yazılmış 10 ilke bulunur. Bu ilkeler Deccal'in 10 emri olarak bilinir; 4 granit taş birbirine ayrı yönlere bakarken ortalarındaki ince bir granit sütun da tepeye yerleştirilmiş olan granit kapağı tutar. 5.47 metre yüksekliğindeki hitabenin toplam ağırlığı yaklaşık 108 tondur (107.840 kg). Georgia Guidestones anıtını, kendilerini, 'Altın çağı arayan bir grup Amerikalı' olarak ifade eden “R. C. Christian” topluluğu tarafından, Haziran 1979 tarihinde kim olduklarını kimseyle paylaşmaması adında gizli anlaşma yaptıkları Elberton Granit şirketi tarafından inşa edilmiştir. Anıtın gerçek dikilme amacının sır gibi saklanması ve bu taşları hazırlatanların bile tanınmaması, herkesi o dönemde hayrete düşürmüştü. Kimileri sadece turist çekmek amacıyla yapıldığını, kimileriyse Amerika’da geçmişi eski çağlara kadar uzayan gizli bir cemaatin 'Kıble niyetine' diktirdiğini düşünmelerine yol açmıştır.

#11
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Ortaya atılan ortaya atılan iddialara göre anıt gizli tarikatlar tarafından Yeni Dünya Düzeni'ni açıklamak üzere yapılmıştır. Başka bir iddiaya göre anıt diyalogcu Hristiyanlar Gül-Haçlılar tarafından yaptırılmıştır. Yoko Ono, anıttaki yazılarla ilgili olarak; "Rasyonel düşünce ile karışıklık çağrısı" ve "Deccal'in On Emir'i" demiştir.

#12
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

İŞTE DECCALİN ON EMRİ Bu anıta bir de köşe taşı eklendi. Bloğun köşesine konan taşta "2014" yazılı. Anıtta yapılan bu son güncelleme, kimilerine göre "Yeni Dünya Düzeni" takipçilerinin iş başında olduğunu ve bu güncellemeyi yaptığını gösteriyor. 34 yıl önce Yeni Dünya Düzenine gidilecek ilkelerin yazıldığı bu anıt, bir plan olarak değerlendirilirse 2014 yılının önemi ne olabilir? Bu anıtta yazılı 10 emrin ilkinin Dünya Nüfusunu 500.000.000 milyonun altında tutulması olduğunu göz önünde bulundurursak 2014 yılından sonra ne gibi gelişmeler yaşandığına bakmak gereklidir.

#13
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

İŞTE DECCALİN ON EMRİ Bu anıta bir de köşe taşı eklendi. Bloğun köşesine konan taşta "2014" yazılı. Anıtta yapılan bu son güncelleme, kimilerine göre "Yeni Dünya Düzeni" takipçilerinin iş başında olduğunu ve bu güncellemeyi yaptığını gösteriyor. 34 yıl önce Yeni Dünya Düzenine gidilecek ilkelerin yazıldığı bu anıt, bir plan olarak değerlendirilirse 2014 yılının önemi ne olabilir? Bu anıtta yazılı 10 emrin ilkinin Dünya Nüfusunu 500.000.000 milyonun altında tutulması olduğunu göz önünde bulundurursak 2014 yılından sonra ne gibi gelişmeler yaşandığına bakmak gereklidir.

#14
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Deccal'in 10 emri! 10 ilke, yapının dört büyük parçasının yüzeylerine İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe, İbranice ve Swahi dilinde kazınmıştır. Bu ilkeler: -İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut. -Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et. -İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir. -Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. -İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve sadece mahkemeler ile koru. -Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla. -Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın. -Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele. -Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını taktir et. -Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak. İlkelerin birincisinde "İnsan nüfusunu 500 milyonun altında, doğayla değişmeyen bir dengede olacak şekilde sabit tut!" yazar. Onuncusu da "Dünyanın kanseri olma, doğaya yer bırak"tır.

#15
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Bu bilgilerin kıyamet ya da tüm kültürlerin yeniden başlayacağı bir dünya savaşı sonrası ve ya biyolojik silahlarla insanoğlunun yeryüzünden silinmesi sonrasında insanlığa bırakılacak mesaj ya da bir "rehber taşı" niteliğinde olduğunu bu anıtı sevenler savunmakta. En üstte bulunan kapak taşının üzerindeyse, saat yönüyle Babil, Antik Yunan, Eski Mısır, ve Sanskritçe dillerinde aynı ilkeler yazar.

#16
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

ALTIN ÇAĞI ARAYAN AMERİKALILAR? "Altın çağı arayan bir grup Amerikalı" Anıttan Batı'ya doğru birkaç metre ötede Kuzey-Güney çizgisi üzerinde yere konulmuş bir yazıt bulunur. Yazıtta yapının yukarıdan görünüşü, yapısal özellikleri ve astronomik yerinin bilgileri, projenin sembolikte olsa yaptıranları ve imar tarihi bulunur.

#17
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Ayrıca anıtın altı metre altında gömülü bir Zaman Kapsülü vardır. Anıtın üst kısmında "Georgia Guidestones, 22 Mart 1980'de dikildi" yazar. Yazıtın sol tarafındaki "Astronomik Bilgiler" kısmında yazanlar; Güneş'in yıllık seyahatini gösterir. Astronomik bilgilerin altında "yazar" olarak belirtilen kişi de "R.C. Christians". sembolik ismiyle bulunur. Sponsorlar; "Altın Çağ'ı arayan bir grup Amerikalı". Zaman Kapsülünün üzerinde yazanlar; "Buradan 6 metre aşağıda yer alan kapsül, bir gün açılacak." Anıt, Elberton şehrinin en yüksek noktasındadır. Yapıldığı arazi Elbert Şehri belediyesine aittir. Eski belgelere göre anıt bölgede yaşayan bir köylünün arazisi içindeydi. "Yeni dünya düzeni için ölüm" Tur şirketleri, anıta özel seyahat programları yaparlar. Anıt, oldukça ziyaretçi çeker. 2008 yılında ise bir gece anıta graffitti ile "Yeni dünya düzeni için ölüm", "Hiç kimse dünya lideri değildir" gibi yazılar yazıldı ve resepsiyonla temizlendi.

#18
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

YAPILIŞ HİKAYESİ Anıtın hikayesi ise Temmuz 1979'un bir cuma akşamında başlamış. Kendisini Robert C. Christian olarak tanıtan, orta yaşlı, kır saçlı, ince ve uzun bir adam, ABD'nin en iyi granit taşının işlendiği Georgia eyaletindeki Elbert kentindeki Elberton Granite Finishing adlı şirkete gidip "Ben küçük bir grup Amerikalı'nın adına burada hem saat hem takvim hem rehber olacak bir granit anıt siparişi vermek istiyorum" der.

#19
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Elberton Granite Finishing'in dönemin Başkanı Joe Fendley, o günü şöyle anlatmıştır: "O adamın anlattıklarıyla önce pek ilgilenmedim ama ne istediğini tarif ettikçe şaşırdım. Sadece dev granit taşları işlememizi değil, onları devasa bir astrolojik enstrüman şeklini andıracak bir şekilde yerleştirmemizi istiyordu. Bu çok zor bir işti ve kurtulmak için üç kat fazla bir fiyat söyledim. Ama o rakamı hiç itiraz etmeden kabul etti. Şemalarıyla geldi ve o şemalara göre çalıştık. Her şey bittiğinde ortaya çıkan bu dev anıta şaşırdık. Ama siparişini veren Robert C. Christian o gün bugün ortada yok. Ayrıca buradan ayrılırken bana açıkça R.C. Christian'ın takma bir isim olduğunu da söyledi".

#20
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

ASTROLOJİK KONUMU Rehber taşının ayakları, Güneş'i yıl boyunca Doğu-Batı yönünde işaret edecek şekilde yerleştirilmiş. Tepe taşına açılan bir delikten gelen güneş ışığı, bir ayağın üzerindeki takvimde, günü gösterir. Taşın üzerindeki İngilizce, Arapça, İbranice, Svahili dili dahil 8 dildeki bilgiler ise şaşırtıcı derecede hem günlük hayatta hem de yüksek bilimde kullanılabilen bilgilerdir. Anıtın Elbert kentinin bir tepesine dikilmesine izin veren belediyede de R. C. Christian adına izin belgesi mevcut. Ama hiç kimse onu tanımıyor. Belediyenin de izin vermeden önce malum şahıstan yüklüce bağış aldığı da belediyenin verilerinde kayıtlı...

#21
Foto - Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: "Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir."

Biz patates soğan ile uğraşırken bu deccali yapının neler yapmak istediğini, Erdoğan’ın nelerle savaştığını anlayarak bu sır dolu meseleyi öğrenmesini istediğiniz kişilerle paylaşmak bir Müslümanın ivedilikle yapması gereken bir görevdir.

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