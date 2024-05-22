2024-05-22 12:01:36 Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir.”
Dünya bir felakete doğru gidiyor. Dünyadaki karanlık güçlerin Dünyayı KISIRLAŞTIRMA planları her geçen gün hızla artıyor. GDO’lu gıdaların, eşcinsel LGBT hareketlerinin, Coronavirus salgınlarının, Aile dışı ilişkilerin, boşanmayı teşvik eden film, yapım ve dizilerin tek bir amacı var dünyayı kısırlaştırmak, doğurganlığı önlemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının büyük bir bölümünü bu konuya ayırdı. Erdoğan: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır." dedi. İşte Erdoğan’ın savaştığı dünyadaki nüfusun azaltılmasını isteyen Deccal’in gerçek yüzü…