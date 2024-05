Biz patetes ve soğan ile uğraşırken Erdoğan Deccal ile savaşıyor: “Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir.”

Deccal'in 10 emri! 10 ilke, yapının dört büyük parçasının yüzeylerine İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe, İbranice ve Swahi dilinde kazınmıştır. Bu ilkeler: -İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut. -Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et. -İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir. -Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. -İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve sadece mahkemeler ile koru. -Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla. -Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın. -Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele. -Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını taktir et. -Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak. İlkelerin birincisinde "İnsan nüfusunu 500 milyonun altında, doğayla değişmeyen bir dengede olacak şekilde sabit tut!" yazar. Onuncusu da "Dünyanın kanseri olma, doğaya yer bırak"tır.