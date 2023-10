Biz hiç farkında olmadık ama Barış Manço Türk tarihi ve kültürünü 69 şarkının içine tek tek gizlemiş

'KÜÇÜCÜK BİR SÖZ GRUBUNA KOCA BİR ÂLEM SIĞAR' Türkolog Ayça Akçay, "Ulusal bir damga taşıyan dil varlıkları deyimlerin her biri ulusun söz yaratma gücünden doğar" diyerek deyimlerin kültürlerdeki yerine vurgu yaptı. Her deyimin özel bir dil buluşu olduğunu ileten Akçay, küçücük bir söz grubuna koca bir âlem sığdırıldığının altını çizdi. En soyut kavramların, en ince hayallerin, en güzel benzetmelerin bir deyimin yapı harçları arasında ışıldadığını düşündüğüne dikkat çeken Akçay, "Deyimler de atasözleri gibi toplumun özünü yansıtan eski sözleridir" diyor. Geniş bir sözcük hazinesiyle dili zenginleştirerek cümleler kurmak kurulan iletişimin çok daha düzeyli olması anlamına gelir. Kişinin dili kullanış şeklinden kültür seviyesini anlayabilmenin mümkün olduğu bir dönemde bir dili tam anlamıyla öğrenebilmek ve konuşabilmek, özellikle soyut durumları kısaca ifade etmeye yarayan deyimlere hakim olmayı gerektirir. İşte deyimler ve atasözleri de tam bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Peki iletişimde böylesine önemli bir yeri olan deyimler hayatımızda olmasaydı ne olurdu? Türkolog Ayça Akçay'a göre deyimler olmasaydı dilimiz kısır, her kavramı tam olarak karşılamayan ve ifade gücü zayıf bir dil olurdu.