'Biz de laf çok icraat yok' diyerek itiraf ettiler: Türkiye karşısında duvara tosladık

İsrail siyasetinin patladığını kaydeden İsrail basını Tel Aviv yönetiminin somut bir planı masaya getiremediğini belirterek, "Türkiye ve Katar'ı da içeren bir plan, hiç plan olmamasından daha iyidir. Ama bir boşluk bıraktığınızda, birileri o boşluğu doldurur. Bu hiç plan yapmamaktan daha iyidir. Ve eğer Türkiye ve Katar'ın teknokratları atamasına, denetlemesine veya finanse etmesine izin verirseniz, geleceği kimin etkisinin şekillendirdiği konusundaki tartışmayı zaten kaybetmiş olursunuz. İşte İsrail stratejisinin duvara tosladığı nokta burası" yorumunda bulundu.