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Bitlis'teki sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

  • Bitlis ilimizde Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı.

  • Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.

  • Adilcevaz’da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı.

  • İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıradışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı.

  • İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

  • Bitlis'teki sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

  • Bitlis'teki sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

  • Bitlis'teki sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

  • Bitlis'teki sıradışı bulut tabakası görenleri şaşırttı

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