  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Bitlis'te korku dolu anlar!

2022-03-16 19:09:50
Bitlis'te korku dolu anlar!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpıştı.

#1
Foto - Edinilen bilgilere göre kaza, 300 Evler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, 300 Evler mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - İsmi öğrenilemeyen 13 AAJ 205 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı Burhan Olak yönetimindeki 33 DCU 30 plakalı tıra yandan çarptı.

İsmi öğrenilemeyen 13 AAJ 205 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı Burhan Olak yönetimindeki 33 DCU 30 plakalı tıra yandan çarptı.

#3
Foto - Kazada 13 AAJ 205 plakalı tırın sürücüsü yaralanarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 13 AAJ 205 plakalı tırın sürücüsü yaralanarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

#5
Foto - Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suat Güner'den çarpıcı iddia: Belgeleri de yayınladı
Gündem

Suat Güner'den çarpıcı iddia: Belgeleri de yayınladı

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ihalesini 325 bin TL’ye alan fir..
İslam Memiş altın için rakam verdi! Bunun üstü...
Ekonomi

İslam Memiş altın için rakam verdi! Bunun üstü...

İslam Memiş "Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz mali..
Albayrak yazdı, Akif Beki kudurdu
Medya

Albayrak yazdı, Akif Beki kudurdu

Bir zamanlar "Ne söyleyecek" diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan, ancak şimdilerde aynı Erdoğan'a ağzına geleni söyleyecek kadar zıva..
Fransa'dan bomba itiraf!
Dünya

Fransa'dan bomba itiraf! "Olası bir savaşta 3-4 günde tükeniriz"

Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.

Katarlı bakana büyük ayıp etmişti! Lavrov, Çavuşoğlu’nu bakın nasıl karşıladı
Gündem

Katarlı bakana büyük ayıp etmişti! Lavrov, Çavuşoğlu’nu bakın nasıl karşıladı

Katarlı mevkidaşını eli cebinde karşılayarak ateşini ölçtüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sa..
İngilizler şaşkına döndü! Türkiye’nin milli gururu Bayraktar dünya medyasında!
Dünya

İngilizler şaşkına döndü! Türkiye’nin milli gururu Bayraktar dünya medyasında!

Rusya-Ukrayna savaşında seyir değiştiren Bayraktar dünya medyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz The Spectator, Türkiye’nin g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay