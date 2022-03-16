2022-03-16 19:09:50 Bitlis'te korku dolu anlar!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpıştı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre kaza, 300 Evler mevkiinde meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen 13 AAJ 205 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı Burhan Olak yönetimindeki 33 DCU 30 plakalı tıra yandan çarptı.
Kazada 13 AAJ 205 plakalı tırın sürücüsü yaralanarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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