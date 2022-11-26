2022-11-26 16:20:48 Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Kış artık yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.
Kış artık yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.
Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle şehir merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.
Şehirde dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Çocuklar da kartopu oynadı.
Karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı çevre yollarda çalışma başlattı.
Şehirdeki kar yağışı kameralara yansıdı.
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