Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?

Küçük yapısına rağmen içerdiği lif, bitkisel protein ve sağlıklı yağlar sayesinde sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok fayda sunar. İşte keten tohumu ile ilgili merak edilenler. KETEN TOHUMU NEDİR? Keten bitkisinden elde edilen bu tohum, genellikle kahverengi ve altın sarısıdır. Öğütülmüş veya bütün şekilde de tüketilebilir. Özellikle lif ve sağlıklı yağ açısından son derece besleyicilik gösterir. KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR? Bağırsak sağlığını destekler. Kolesterolü anında dengeler. Kalp ve damar sağlığını iyileştirir. Tokluk hissini artırır. Antioksidan etkisi sayesinde hücreleri korur. KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ Enerji: 534 kcal Protein: 18,3 g Toplam yağ: 42,2 g Omega-3 (ALA): ~22,8 g Omega-6: ~5,9 g Karbonhidrat: 28,9 g Diyet lifi: 27,3 g Şeker: 1,6 g