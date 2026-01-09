  • İSTANBUL
Kadın - Aile
4
Yeniakit Publisher
Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?
Giriş Tarihi:

Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?

Omega 3 yağ asidi bakımından zengin olan keten tohumu nedir? bol miktarda vitamin ve mineral içeriyor. proteinsiz eksikliği olan Yoğurtla kullanılan keten tohumu Çaresiz olan için bunlar destekliyor. İşte keten tohumu nedir? Çare olan keten tohumu...

#1
Foto - Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?

Süper besinler arasında ilk sıralarda yer alan keten tohumu, çaresiz kalan için doğru şekilde tüketildiğinde etkisi kat kat artan bu besinin içeriğinde pek çok vitamin ve mineral bulunur. Peki, keten tohumunun faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

#2
Foto - Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?

Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve güçlü antioksidanlar bakımından son derece zengin olan keten tohumu, sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biridir. Peki keten tohumu ne işe yarar, hangi şekillerde tüketilmelidir? Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte keten tohumu herkesin hayatına dahil olmaya başladı. Küçük tanelerine rağmen içeriğinde yer alan lif ve bitkisel proteinler, çaresiz kalanlar için.

#3
Foto - Bitkisel protein bombası: Bu tohum hafızayı besliyor! Keten tohumu bakın ne?

Küçük yapısına rağmen içerdiği lif, bitkisel protein ve sağlıklı yağlar sayesinde sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok fayda sunar. İşte keten tohumu ile ilgili merak edilenler. KETEN TOHUMU NEDİR? Keten bitkisinden elde edilen bu tohum, genellikle kahverengi ve altın sarısıdır. Öğütülmüş veya bütün şekilde de tüketilebilir. Özellikle lif ve sağlıklı yağ açısından son derece besleyicilik gösterir. KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR? Bağırsak sağlığını destekler. Kolesterolü anında dengeler. Kalp ve damar sağlığını iyileştirir. Tokluk hissini artırır. Antioksidan etkisi sayesinde hücreleri korur. KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ Enerji: 534 kcal Protein: 18,3 g Toplam yağ: 42,2 g Omega-3 (ALA): ~22,8 g Omega-6: ~5,9 g Karbonhidrat: 28,9 g Diyet lifi: 27,3 g Şeker: 1,6 g

