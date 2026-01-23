Bisiklet şehri Konya'ya Velespit müzesi yakıştı

Konya'da diğer spor alanlarından ayrılan bisiklet kullanımının günlük hayatta sıklıkla yer aldığını, bir kültür haline geldiğini anlatan Altay, "Konya özellikle bisiklet ve bisiklet yolu konusunda geçmişten itibaren biraz da coğrafyanın verdiği faydalardan bisikletle anılmış bir şehir. Biz de Velespit Müzesi ile Konya'nın ve ülkemizin bisiklet tarihine not düşecek bir müzeyi hayata geçirmiş olduk." dedi.