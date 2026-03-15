Ortadoğu’da katliam, Paris’te pazarlık: Trump’ın Çin ile kirli ticaret oyunu

Gündemde yer alan haberlere göre, ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turunun Fransa'nın başkenti Paris'te başladığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların iki ülke liderlerinin geçen yıl Busan şehrinde yaptıkları görüşme ve önceki temaslarında vardıkları mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı duyulan ekonomik ve ticari konularda istişarelerde bulunacağı belirtildi. Müzakerelerde Çin heyetine ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor. Taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geliyor. ABD Hazine Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bakan Bessent'in, 15-16 Mart'ta Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği bildirilmişti.