Ortadoğu’da katliam, Paris’te pazarlık: Trump’ın Çin ile kirli ticaret oyunu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'da katliam, Paris'te pazarlık: Trump'ın Çin ile kirli ticaret oyunu

Küresel ticareti zorbalıkla dizayn etmeye çalışan ABD, Çin ile yeni bir müzakere turuna Paris’te başladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki heyetler, karşılıklı gümrük vergisi savaşlarını görüşürken; Washington’ın bir eliyle Ortadoğu’da fitne ateşini körükleyip diğer eliyle ticaret pazarlığı yapıyor.

Dünya devleri arasında devam eden ekonomik satrançta yeni perde, Fransa’nın kalbi Paris’te açıldı! Bir yandan Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, diğer yandan küresel piyasaları ambargo ve ek vergilerle rehin alan emperyalist Trump yönetimi, Çin ile masaya oturarak "ticari diplomat" maskesini taktı.

Küresel zorba Trump’ın kirli ajandası bu kez Paris semalarında yankılanıyor. Ortadoğu’da masumların canı üzerinden silah ticaretini ve askeri operasyonlarını yürüten ABD, Uzakdoğu’nun ekonomik devi Çin ile "ticaret gerilimini" çözme bahanesiyle masaya oturdu. Busan’da alınan kararların devamı niteliğindeki bu görüşmeler, aslında ABD’nin dünyayı ekonomik ve askeri bir kıskaca alma operasyonunun parçası. Bir yandan teknoloji kısıtlamaları ve gümrük duvarlarıyla Çin’i boğmaya çalışan Trump, diğer yandan Mart sonunda gerçekleştireceği Pekin ziyareti öncesi masada el yükseltmeye çalışıyor. İnsanların ölümü ve halkların sefaleti üzerinden kar devşiren bu sömürgeci zihniyet, Paris’te de "barışçıl ticaret" yalanlarını pazarlamaya devam ediyor.

Gündemde yer alan haberlere göre, ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turunun Fransa'nın başkenti Paris'te başladığı bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların iki ülke liderlerinin geçen yıl Busan şehrinde yaptıkları görüşme ve önceki temaslarında vardıkları mutabakat doğrultusunda, karşılıklı kaygı duyulan ekonomik ve ticari konularda istişarelerde bulunacağı belirtildi. Müzakerelerde Çin heyetine ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ediyor. Taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geliyor. ABD Hazine Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Bakan Bessent'in, 15-16 Mart'ta Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği bildirilmişti.

TRUMP, MART SONUNDA ÇİN’İ ZİYARET EDECEK ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi. İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

