Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Fiyatlardan dolay müşterilerin memnuniyet gösterdiğini belirten Sapan, belirterek, “Amacımız bu pahalılık ve hayat şartlarında vatandaşlarımızın rahat ve uygun fiyatlara tıraş olmalı. Bizlere dua etmeleridir. Biz birinci kalite hizmet, hijyen, temizliğe önem veren, eğitimli, deneyimli arkadaşlarımızla hizmet verip çalışıyoruz. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Gelen müşterilerimizde durumdan memnun oluyorlar, bize de duacılar. Piyasaya göre uygun fiyatta tıraş oluyorlar. Dükkanımız az hasarlı çıktı. Depremden 1 ay sonra hizmetimize başladık. Farklı yerlerden müşterilerimiz geliyor ve hizmetten memnun oluyorlar. Hizmet sektöründeyiz. İnsanlara hizmet vermekten mutlu oluyoruz” dedi.