  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Acun Ilıcalı'dan sürpriz "yabancı hakem" önerisi: Ozan, heyecandan yerinde duramıyor!

Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Serhat Akın çark etti! Aynı hareketi Kadıköy'de yapsın eğer adamsa… Olay açıklamalar: Heyecandan yerinde duramıyor

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu...

İlçe sakinleri heyecandan yerinde duramıyor! Petrol kuyusu açılacak

İşte israfı bitirdik hizmeti getirdik diyen Ekrem'in açtığı metro! 31 Mart'ta bunu da ekleyin oy pusulanıza İstanbullu...

Hami Mandıralı milli futbolcuya ateş püskürdü! Tepkiler dinmiyor! Haddini bileceksin haddini…

Arda Güler ne yaptıysa olmadı! Yazıklar olsun böyle takıma yahu… Bir yandan özel yetenek diyeceksin bir yandan ise…

Mehmet Büyükekşi rezil olmamak için öyle bir şey yapmış ki... Tepkiler dinmiyor
Ekonomi
6
Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

2024-03-21 14:45:38
Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Hatay’da 53 yaşındaki berber Yüksel Sapan, enflasyona karşı verdiği mücadelede saç tıraşını 45 TL’ye yapıyor.

#1
Foto - Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler en çok yıkıma uğrayan Hatay’da vatandaşlar maddi ve manevi anlammda birbirine olan desteğini sürdürüyor. Depremin etkisi ve enflasyondaki değişiklikler nedeniyle çeşitli sektörlerde fahiş fiyat artışları vatandaşları rahatsız ediyor. İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde berberlik yapan 53 yaşındaki Yüksel Sapan, enflasyona karşı durmak için işlettiği berber dükkanında fiyatlar da hiçbir artış yapmadı.

#2
Foto - Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Depremden 1 ay sonra açılan dükkanda; saç tıraşı 45 TL, sakal tıraşı 35 TL ve tüm bakımları yapmak isteyenler en fazla 100 TL ücret ödüyor. Fiyatların diğer berberlere göre çok uygun olduğu iş yerinde 6 berber ve 2 çırak çalışıyor.

#3
Foto - Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Fiyatlardan dolay müşterilerin memnuniyet gösterdiğini belirten Sapan, belirterek, “Amacımız bu pahalılık ve hayat şartlarında vatandaşlarımızın rahat ve uygun fiyatlara tıraş olmalı. Bizlere dua etmeleridir. Biz birinci kalite hizmet, hijyen, temizliğe önem veren, eğitimli, deneyimli arkadaşlarımızla hizmet verip çalışıyoruz. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Gelen müşterilerimizde durumdan memnun oluyorlar, bize de duacılar. Piyasaya göre uygun fiyatta tıraş oluyorlar. Dükkanımız az hasarlı çıktı. Depremden 1 ay sonra hizmetimize başladık. Farklı yerlerden müşterilerimiz geliyor ve hizmetten memnun oluyorlar. Hizmet sektöründeyiz. İnsanlara hizmet vermekten mutlu oluyoruz” dedi.

#4
Foto - Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Berber Emre Uğur, iş yerinin sürümden kazandığını ifade ederek, “Kaliteli ve hijyen ortamda hizmet veriyoruz. Diğer berberlerden farkımız çok müşterimiz var. Biraz fazla yoruluyoruz ama buna değiyor. Müşterilerimizin hepsi bizden memnunlar. Saç, sakal ve yıkıma 75 TL, tam bakım istenirse 100 TL, saç tıraşı 45 TL, sakal tıraşı 35 TL fiyatlarımız uygun. Bizde damat tıraşı yok. Normal müşteriden ne alıyorsak ondanda onu alıyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Şehir dışından gelip bu dükkanda tıraş olan üniversiteli öğrenci Oğuzhan Akyol, “Bir üniversite öğrencisi olarak diğer şehirlere ve buradaki diğer berberlere göre uygun olduğu için geliyorum. Kendi bütçem için çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan da baya memnun oluyorum. Yıllardan beri geldiğim bir yer burayı seviyorum. Fiyat ve performans olarak çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan memnun olduğum için sürekli geliyorum” ifadelerini kullandı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine atanan kayyumun sır intiharı
Yaşam

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine atanan kayyumun sır intiharı

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intiharı büyük şüphe uyandırdı. Bıraktığı not ise "Çok fazl..
21 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Mart 2024) sunuyoruz...

Oranı görünce terlemiştir! Özgür Özel’i neye uğradığını şaşırtan anket
Siyaset

Oranı görünce terlemiştir! Özgür Özel’i neye uğradığını şaşırtan anket

Son anketler yayınlandıkça suratı asılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i üzecek bir anket daha yayınlandı. CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yap..
ABD'de Trump soruşturmasını yürüten başsavcı fena yakalandı
Dünya

ABD'de Trump soruşturmasını yürüten başsavcı fena yakalandı

ABD'nin Georgia eyaletinde, eski Başkan Donald Trump'ın suçlandığı "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasının yargıcı, bu soruştur..
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faizi yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.
Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz
Gündem

Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz

Güneydoğu'nun en kalabalık aşiretlerinden Dereveri aşireti ve Ekremoğulları sürpriz bir kararla AK Parti'ye destek açıklaması yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23