Birilerin ders olsun ders! Depremzede berberin yaptığını koca koca iş adamları yapamıyor

Şehir dışından gelip bu dükkanda tıraş olan üniversiteli öğrenci Oğuzhan Akyol, “Bir üniversite öğrencisi olarak diğer şehirlere ve buradaki diğer berberlere göre uygun olduğu için geliyorum. Kendi bütçem için çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan da baya memnun oluyorum. Yıllardan beri geldiğim bir yer burayı seviyorum. Fiyat ve performans olarak çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan memnun olduğum için sürekli geliyorum” ifadelerini kullandı.