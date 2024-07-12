Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu

Koyunun biri atlayınca diğerleri koyun psikolojisi olarak ardı sıra atlıyorlar. 43 hayvanımız telef oldu. Biz üreticiyiz bazen böylesi hadiselerle karşılaşıyoruz. Zararlarımız oluyor. Canımız sağ olsun. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi. Olay yerinde inceleme yapan Veteriner Hekim Bekir Batur, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Gün içerisinde Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gelen ihbar neticesinde olay yerine ekiplerimizle ivedi bir şekilde intikal ettik.