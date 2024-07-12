2024-07-12 10:59:41 Biri uçurumdan atlayınca diğerleri peşinden koştu
Tunceli'de koyun sürüsündeki 43 hayvan birbirini takip ederek kayalıklardan atladı. 43 koyun telef oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, Ahmet Yıldırım, koyun sürüsünü otlatmaya çıkardı. Koyunlardan biri yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayınca, sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı. Durumu fark eden çoban, sürüdeki diğer koyunların atlamaması için müdahale etti, fakat 43 koyun kayalıklardan atlayarak telef oldu.