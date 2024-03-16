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Spor
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Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

2024-03-16 01:07:53
Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına da başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı transfer yapmak isteyen Cimbom, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına da başladı.

#3
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı transfer yapmak isteyen Cimbom, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan üzerinde bulunuyor.

#5
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Cimbom, 8 golün çıktığı maçta Kasımpaşa'yı 6-2 mağlup etmişti. Özellikle son haftalarda performansını yükselten Kerem Demirbay, bu maçta da dikkatleri üzerine çekti.

#6
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Tecrübeli oyuncu biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle takımını sırtladı. Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Mauro Icardi kaydetti.

#7
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine kurmaylar yaz transfer döneminde birçok önemli takviyeyi gerçekleştirmeyi planlıyor.

#8
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

A Spor'a göre; Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Oscar Bobb'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

#9
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

20 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katıldı.

#10
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.

#11
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

İngiliz devi, Norveçli sağ kanat ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

#12
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Genç oyuncu bu sezon toplam 19 maçta süre aldı.

#13
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

682 dakika sahada kalan Oscar Bobb, 2 gol ve 2 asiste imza attı.

#14
Foto - Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Norveçli futbolcunun bonservis değeri 25 milyon Euro olarak biliniyor.

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