Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Manchester City'nin kapısına Cim-Bom dayandı! Duyan çıldıracak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına da başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı transfer yapmak isteyen Cimbom, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...