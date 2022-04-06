Birçok kişi farkında değil! Dişler karbonat ile fırçalandığında bakın ne oluyor

İşte doğru bilinen yanlışlar… Prof. Dr. Yumuşhan Günay, ağız sağlığı için doğru bilinen ve sıkça yapılan yanlışları şu şekilde değerlendirdi: “Dişler ne kadar çok sert fırçalanırsa, o kadar iyi temizlenir şeklinde bir düşünce var. Dişlerin çok sert ve aşındırıcı bir şekilde fırçalanması, dişlerin iç kısımlarını aşınmadan ve çürümeden koruyan diş minesinin aşındırabilir ve dişlerinize zarar verebilir. Bazı insanlar diş ipi kullanmanın artık pek de gerekli olmadığını düşünüyor. Burada önemli olan, dişlerin ara yüz temizliğinin etkin bir şekilde yapılabilmesidir. Diş ipi yerine ara yüz diş fırçası da kullanılabilir ama özellikle çapraşık dişlerde diş ipi kullanılmalı. Diş fırçalanırken diş etlerinde kanama oluyorsa hiç müdahale edilmemesi gerektiği yönünde yanlış bir düşünceden de bahsedebiliriz. Diş eti kanaması genellikle diş fırçası kıllarının aralara düzgün olarak ulaşmaması sonucu dişler arasında bakteri ve plak biriktiği zamanlarda görülür. Bakteri oluşumları ise diş eti iltihaplanmalarına yol açar. Kanama da bu sürecin bir aşamasıdır. Ancak, diş ipi kullanımı alışkanlık haline getirilirse iltihaplanmanın ve dolayısıyla kanamanın önüne geçilebilir.”