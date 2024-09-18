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Yaşam
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Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

2024-09-18 19:04:25
Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Şırnak'ta 200 yıllık düğün geleneği görenleri şaşırtıyor.

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#1
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan Sindi aşireti mensubu binlerce vatandaş 200 yıllık düğün geleneğini yaşatıyor. Gelin ve damat için 2 gün 2 gece yapılan düğünlerde takı takma merasimleri ise tepsiyle yapılıyor.

#2
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Damadın amcası eline aldığı tepsiyle düğüne katılan misafirlerin yanına giderek takı takmalarını istiyor.

#3
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Köydeki bu geleneği yaşatan aşiret mensupları yardımlaşma ve dayanışmanın böyle olması gerektiğini söylüyor.

#4
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Düğüne katılan herkes imkanları ölçüsünde altın ve paraları tepsiye atarak yeni evli çifte destek oluyor.

#5
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Ahmet Ata adındaki vatandaş düğündeki bu geleneğin geleneğinin eskiden beri devam ettiğini söyledi. Ata, "Bu adeti terk etmiyoruz. 2 gün sürüyor düğünlerimiz. Fakir zengin kim gelirse gelsin eşit şekilde para toplanıyor.

#6
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Kimse arasında rencide olmamak için böyle bir geleneği sürdürüyoruz. 200 yıldan beri var bu gelenek. Düğünden düğüne değişiyor 300 binden 700 bin liraya kadar böyle para topluyoruz’’ dedi.

#7
Foto - Birçoğunuz ilk kez duyacak! 200 yıllık düğün geleneği

Köyün kanaat önderleri 200 yıldan fazla olan bu geleneği yaşatmanın tek nedeninin olduğunu söyledi. Bunun, maddi durumu iyi olmayanlar için tepsiye kimin ne kadar attığının belli olmadan evlenen çiftlere destek sağlamak olduğunu belirtildi.

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