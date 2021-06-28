2021-06-28 05:21:34 Birbirinden güzel haftanın karaleri
Foto muhabirleri tarafından çekilen haftanın en etkileyici kareleri
Foto muhabirleri tarafından çekilen haftanın en etkileyici kareleri
Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" başladı.EXPO 2016 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Ağırlamada Farklılaşma" temasıyla düzenlenen organizasyonda, gastronomi ve ağırlama alanında faaliyet gösteren bazı firmalar stant açtı.Yiyecek içecek stantlarındaki mini sebze, meyve ve taze baharatlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor. Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
Yılın belirli dönemlerinde, çeşitli ülkelerden Van Gölü havzasına göç eden yüzlerce kuş türü, kuluçka dönemini havzadaki sulak alanlarda geçiriyor. Van Gölü sahillerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken kuşların gün batımı ile bütünleşmesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 müstakil evi su bastı. Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün simgesi olan Alev Kuleleri üzerinden yükselen Ay seyirlik görüntü oluşturdu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu üçüncü maçında, İsviçre milli takımı ile A Milli Takım Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım oyuncusu Mert Müldür bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.
Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi. Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında düzenlenen gösteride bu zamana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 44 bin mülteciyi anmak için bazılarının üzerinde mültecilerin isimlerinin yazılı olduğu tahtadan sembolik mezar taşları dikildi.
Polonya'nın Krakow kentinde egzotik hayvan fuarı gerçekleştirildi. Fuarda, dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen tarantulalar, örümcekler, yılanlar, akrepler, kertenkeleler ve böcekler satışa sunuldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sıcak havadan etkilenen manda ve atlar, longozda (su basar ormanı) bulunan su birikintilerinde serinliyor. Longozdaki otlaklarda beslenen hayvanlar, havanın ısınmasıyla girdikleri sulak alanlarda güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere adeta şenlik havasında geçen yaylalara gidiş yolculuğu başladı. Adeta "gelin gibi" süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı.
İstanbul'da gün batımı, Süleymaniye Camisi silüeti ile seyirlik görüntü oluşturdu.
Ortadoğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiri Yahudiler, Hasat Bayramı'nı (Şavuot) işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Gerizim Dağı'nda dini ayin eşliğinde kutladı. Samiriler, diğer bayramlarında olduğu gibi kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıkarak, gün doğumuna kadar ibadet etti.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da sert iniş nedeniyle kaza yapan uçakta 9 kişi hayatını kaybetti. Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi. Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. Kaza sonrası ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu.
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 17 milyon 801 binden fazla olan Brezilya'da ölü sayısı 498 bini geçerken, Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in düzenlediği son saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi. Sergi, Hayal Etmeyi Bırakırsak Derneği tarafından İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yıkılan Es-Sekka ailesinin evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.
Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) oluşturulan "Diplomasi Tüneli"nde arkeolog Osman Hamdi Bey ile uluslararası üne sahip fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere ve İskoçya arasındaki maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından İskoç taraftarlar başkent Londra’da Leicester Meydanında sevinç gösterisinde bulundu. Polis iki taraftar grubu arasında olay çıkmaması için önlem aldı. Polisten yapılan açıklamada, çoğu Wembley Stadyumu yakınlarında olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çekya'nın Mikulcice, Hrusky ve Nova Ves kentlerinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 olduğu öğrenildi. Kasırga ağaçları yerinden söktü, birçok yerleşim alanına ve araçlara zarar verdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki ekiplerin müsilaj (deniz salyası) temizliği yaptığı kıyıda, çocukların yüzmesi dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir sahillerindeki müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor. Bu yıl "elit" ve "koşu tayı" olmak üzere iki kategoride yapılacak satışlar için ilk açık artırma 27 Temmuz'da düzenlenecek. Yıl boyunca tesisteki satışlarda 103 tay görücüye çıkacak.
Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı.
Lübnanlılar ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının kötüleşmesini ve doların karaborsada rekor seviyeye çıkmasını birçok şehirde protesto etti. Başkent Beyrut'ta toplanan göstericiler, lastikleri ateşe vererek bazı yolları trafiğe kapattı.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. Güneydoğuya doğru hareket eden lav ve küller o bölgedeki Giarre, Mascali ve Katanya'yı etkiledi.
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