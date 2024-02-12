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Ekonomi
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Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

2024-02-12 10:23:24
Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

BİM 20 Şubat 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü; Çikolata çeşitlerinden ayçiçeği yağı ve pirince, banyo ve mutfak temizleyici ürünlerden bakım kremlerine, bebek bezinden pede makyaj malzemelerine kadar pek çok fırsat bulunuyor. İşte, 20 Şubat BİM indirimleri…

#1
Foto - Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 138,50 TL Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 gr 27,50 TL Swiss Alps Fındıklı İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Şölen Biskolata Pia Red Velvet 26 TL Biscolata Nirvana Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr 24,50 TL Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL Züber Yer Fıstıklı Gronola Bar 3'lü 32,50 TL Ülker Çokoprens 3'lü 29 TL Bebeto Karışık Meyve Aromalı Sakız 450 gr 39,50 TL Eti Pronot Glutensiz Kurabiye 85 gr 23,50 TL Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Sütlü Çikolatalı Gofret 30 gr 19,50 TL Twix Beyaz Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvili Bar 46 gr 14,50 TL Ülker Albeni 4'lü 23,50 TL Eti Kombo Hindistan Cevizi ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi 3x70 gr 32,50 TL Ülker Çikolatalı Gofret 7'li 28,50 TL Ülker Dankek Kakao Kaplı Muzlu Mini Kek 162 gr 22,50 TL Ülker Biskrem Kakaolu 200 gr 19,75 TL Ülker Dankek Çilekli Soslu Mini Tart Kek 22,50 TL Ülker Hanımeller Limon Aromalı Beyaz Çikolatalı Kurabiye 138 gr 20,50 TL Ülker Fındıklı Sütlü Çikolata 60 gr 16,75 TL Ülker Şöbiyet Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 60 gr 28,50 TL Ülker Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata 60 gr 16,75 TL Ülker Bitter Çikolata 60 gr 14,50 TL Efsane Pirinç Yerli Pilavlık 5 Kg 165 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 177,50 TL Indomie Noodle 10'lu Paket 50 TL Miskos Kastamonu Çekme Helva Çeşitleri 42,50 TL Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 24,50 TL Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 42,50 TL Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 42,50 TL

#2
Foto - Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

Omo Toz Deterjan Active 9 Kg 319 TL Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 105 TL Omo Toz Deterjan 200 ml 47,50 TL Abc Çamaşır Suyu Bembeyaz & Parlak 4 Litre 59 TL Cillit Bang Lavabo Açıcı Jel 1 Litre 59,50 TL Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 5 Litre 145 TL Domestos Yüzey Temizleyici 1500 ml 36 TL Cif Krem Gold 26 TL Domestos Wc Blok 5'li 99,50 TL Macromax Action Sünger 2'li 25 TL Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi 44,50 TL Rbl El ve Vücut Losyonu Avacado & Grape 250 ml 48,50 TL Rbl El Kremi Avacado & Grape 75 ml 25 TL Deep Fresh Kağıt Yüz Bakım Maskesi 25 TL Deep Fresh Makyaj Temizleme Mendili 25'li 25 TL Signal Komple Bakım Diş Macunu 75 ml 32,50 TL Elidor Saç Bakım Kremi 7/24 265 ml 64,50 TL Hobby Şampuan Tuzsuz 1000 ml 69,50 TL Mara Kaş Waxı 50 ml 44,50 TL Garnier Yüz Bakım Kremi 50 ml 89,50 TL Komili Islak Havlu 3x60'lı 34,50 TL Titreşimli Silikon Yüz Yıkama Aleti 349 TL Buz Küresi 78,50 TL Naturalove Elektronik Ayak Törpüsü 289 TL Scarlett Günlük Hijyenik Ped Uzun 40'lı 32,50 TL Kotex Hijyenik Ped 64,50 TL Bebek Bezi Aylık Paket 239 TL

#3
Foto - Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

Casilli Kadın Crop 99 TL Normal-İspanyol Paça Kadın Tayt 179 TL Kadın Slip 3'lü 62,50 TL Dream Air Mum 100 gr 65 TL Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 79,50 TL Queen Desenli Peçete 10'lu 13,50 TL Naturalove Büyük Boy Makyaj Çantası 110 TL Naturalove Orta Boy Makyaj Çantası 95 TL Kadın Soket Çorap 19,50 TL Erkek Soket Çorap 22,50 TL London Thomas Kazayağı Desenli Toka & Set 45 TL Sempatic Ekoseli Toka 19,50 TL Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 69,50 TL Yumoş Sprey 49,75 TL Comfort Family Erkek Soket Çorap 7'li 82,50 TL Comfort Family Kadın Şönil Çorap 38,50 TL Kadın Kokulu Uyku Çorabı 2'li 39,50 TL Golden Rose Endless Lashes Maskara 79,50 TL Golden Rose Oje 27,50 TL Golden Rose Lipgloss 79,50 TL

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