Birbirinden cazip indirimler! BİM’den yeni kampanya başlıyor

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 138,50 TL Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 gr 27,50 TL Swiss Alps Fındıklı İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL Şölen Biskolata Pia Red Velvet 26 TL Biscolata Nirvana Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr 24,50 TL Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL Züber Yer Fıstıklı Gronola Bar 3'lü 32,50 TL Ülker Çokoprens 3'lü 29 TL Bebeto Karışık Meyve Aromalı Sakız 450 gr 39,50 TL Eti Pronot Glutensiz Kurabiye 85 gr 23,50 TL Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Sütlü Çikolatalı Gofret 30 gr 19,50 TL Twix Beyaz Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvili Bar 46 gr 14,50 TL Ülker Albeni 4'lü 23,50 TL Eti Kombo Hindistan Cevizi ve Çikolata Kaplamalı Bisküvi 3x70 gr 32,50 TL Ülker Çikolatalı Gofret 7'li 28,50 TL Ülker Dankek Kakao Kaplı Muzlu Mini Kek 162 gr 22,50 TL Ülker Biskrem Kakaolu 200 gr 19,75 TL Ülker Dankek Çilekli Soslu Mini Tart Kek 22,50 TL Ülker Hanımeller Limon Aromalı Beyaz Çikolatalı Kurabiye 138 gr 20,50 TL Ülker Fındıklı Sütlü Çikolata 60 gr 16,75 TL Ülker Şöbiyet Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 60 gr 28,50 TL Ülker Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata 60 gr 16,75 TL Ülker Bitter Çikolata 60 gr 14,50 TL Efsane Pirinç Yerli Pilavlık 5 Kg 165 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4 Litre 177,50 TL Indomie Noodle 10'lu Paket 50 TL Miskos Kastamonu Çekme Helva Çeşitleri 42,50 TL Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 24,50 TL Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 42,50 TL Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 42,50 TL