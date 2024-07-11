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Kültür Sanat
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Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

2024-07-11 16:36:33
Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

İtalya'nın Tiber Nehri'ne bakan bahçelerin sahibi ortaya çıktı.

#1
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

İtalya'da yapılan bir inşaat çalışması sırasında Roma İmparatorluğu dönemine ati 2 bin yıllık bahçe kalıntıları keşfetti.

#2
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Bahçenin duvarlarının, Roma'yı kesen ve Vatikan Şehri'nin doğusunda bulunan Tiber Nehri'nin kıyılarına baktığı tespit edildi. İtalya Kültür Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kalıntılar işçilerin Piazza Pia'da yeni bir üst geçit inşa etmesi sırasında ortaya çıkarıldı.

#3
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Çalışmalar sırasında önemli bir detay tespit edildi. Arkeologlar molozları temizlerken üzerinde şu yazının yazılı olduğu kurşun bir su borusu buldular: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici." Araştırmacılar, gravürün Gaius Caesar Augustus Germanicus'a, daha çok Caligula (diğer adıyla "küçük çizme", babasının askerleri tarafından kendisine verilen çocukluk lakabı) atıfta bulunduğunu tespit ettiler.

#4
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Araştırmacılar yazıtlara dayanarak bahçenin muhtemelen kötü şöhretli Roma imparatoruna ait olduğuna karar verdi.

#5
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Zalim ve acımasız olarak tanımlanan Caligula için ayrıca enatosunu aşağılayan bir sadist olduğu ifade ediliyor. Caligula MS 37'de tahta çıktı ve MS 41'de Praetorian Muhafızları -onu koruması gereken görevliler- imparatoru öldürdü.

#6
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Bu sonuç, Mısırlı filozof İskenderiyeli Philo'nun kaleme aldığı "Gaius'a Elçilik Üzerine" adlı antik metindeki bir pasajla destekleniyor. Açıklamaya göre, Caligula'nın Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Yahudilerin bir temsilcisiyle Tiber nehri kıyısındaki büyük bir bahçede nasıl buluştuğunu anlatıyor.

#7
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Caligula MS 37'de tahta çıktı ve MS 41'de Praetorian Muhafızları -onu koruması gereken görevliler- imparatoru öldürdü.

#8
Foto - Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Bu sonuç, Mısırlı filozof İskenderiyeli Philo'nun kaleme aldığı "Gaius'a Elçilik Üzerine" adlı antik metindeki bir pasajla destekleniyor. Açıklamaya göre, Caligula'nın Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Yahudilerin bir temsilcisiyle Tiber nehri kıyısındaki büyük bir bahçede nasıl buluştuğunu anlatıyor. Kaynak: Aktüel Arkeoloji/ Live Science

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