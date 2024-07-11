Bir zamanlar ona aitmiş! 2 bin yıllık bahçenin sahibi belli oldu

Çalışmalar sırasında önemli bir detay tespit edildi. Arkeologlar molozları temizlerken üzerinde şu yazının yazılı olduğu kurşun bir su borusu buldular: "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici." Araştırmacılar, gravürün Gaius Caesar Augustus Germanicus'a, daha çok Caligula (diğer adıyla "küçük çizme", babasının askerleri tarafından kendisine verilen çocukluk lakabı) atıfta bulunduğunu tespit ettiler.