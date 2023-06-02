Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Türkiye'nin hem iklimi hem de huzur ve güvenliği bakımından en yaşanabilir illerinden biri olan Aydın'da, kırsal kesimlerin değeri arttırmaya devam ediyor. Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türü alıcı bulamayan evler, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan ve 11 ilde etkili olan, 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası kıymete bindi. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki çok katlı yapılar yerine kırsal mahallelerdeki tek katlı evleri tercih etmeye başladı. Şehrin keşmekeşinden uzak, doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin birinci adresi haline gelen Aydın kırsalında hem sahibinden hem de emlakçılar aracılığı ile yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı eski evler el değiştiriyor. Köylerde sakinliğin yanı sıra toprakla uğraşmanın insanı dinlendirdiğini de dile getiren vatandaşlar aynı zamanda büyük kısmı bahçeli olan evlerin bahçelerinde kendi yiyecekleri sebzeleri yetiştirmenin keyfinin bir başka olduğunu dile getiriyorlar.