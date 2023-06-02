  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya, Bingöl'den alıyordu! Şimdi Polonya ve Ukrayna kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep

2045 yılından gelen zaman yolcusunun anlattıkları şoke etti! ''2018 yılında sıkıştım''

Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya... İki dev ekipte sessizliği bozdu! 'Yok artık' dedirten gelişme...

Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı! Çok büyük sorun, dikkatli olmalıyız

‘Millet aç aç’ diyenler bakıp bakıp utansın! Otomotivde tüm zamanların rekoru

Millet İttifakı'ndan kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi

Yılın son kardelenlerinden şölen

Salçanın küflenmesini engelleyebilen yöntemler! Denemeyen pişman oluyor
Yaşam
4
Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

2023-06-02 10:03:56
Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Huzurun ve sakinliğin kenti Aydın'da kırsal kesimler gün geçtikçe değerleniyor.

#1
Foto - Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Türkiye'nin hem iklimi hem de huzur ve güvenliği bakımından en yaşanabilir illerinden biri olan Aydın'da, kırsal kesimlerin değeri arttırmaya devam ediyor. Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türü alıcı bulamayan evler, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan ve 11 ilde etkili olan, 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası kıymete bindi. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki çok katlı yapılar yerine kırsal mahallelerdeki tek katlı evleri tercih etmeye başladı. Şehrin keşmekeşinden uzak, doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin birinci adresi haline gelen Aydın kırsalında hem sahibinden hem de emlakçılar aracılığı ile yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı eski evler el değiştiriyor. Köylerde sakinliğin yanı sıra toprakla uğraşmanın insanı dinlendirdiğini de dile getiren vatandaşlar aynı zamanda büyük kısmı bahçeli olan evlerin bahçelerinde kendi yiyecekleri sebzeleri yetiştirmenin keyfinin bir başka olduğunu dile getiriyorlar.

#2
Foto - Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Sadece evlerin değil arsaların da değerlendiği kırsal kesimde yapılaşma da son sürat devam ediyor. Arsa satın alan bazı vatandaşlar hazır yapılmış evlerin yanı sıra yeni evler de yaptırıyor. İnşaatların arttığı bölgelerde bazı müteahhitler de villa tarzı evler yapmak içi kolları sıvadı. Gün geçtikçe hareketliliğin ve insan nüfusunun arttığı kırsal kesimlerde uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar da yaşanan trafikten oldukça memnun olduklarını belirterek mahallelerinin kıymete binmesinin sevindirici olduğunu belirttiler.

#3
Foto - Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Kırsal mahallelerin sakin ve doğa ile iç içe olan yaşam tarzı ile farkındalık oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar "Yakın bir zamana kadar durmadan göç veren kırsal mahallerin yeniden canlandığını ve değer kazandığını görmek oldukça mutluluk verici. Herkesin gözü kulağı buralarda. Aydın'ın sahil kesimi Kuşadası ve Didim başta olmak üzere, İzmir ve Muğla gibi gözde tatil mekanlarının bulunduğu illere yakınlığımız da bu değeri ikiye katlıyor. İnsanlar internetteki emlak ve arsa alım-satım siteleri başta olmak üzere her yerden Aydın'daki kırsal bölgelerden ev veya arsa alma telaşına düştü. Talep bu kadar çok olunca fiyatlar da ister istemez aldı başını gitti. Eskiden kimsenin dönüp bakmadığı yerler şimdi milyonlar değerinde" ifadelerini kullandılar.

Libya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 50 milyar dolarlık yatırım yapabiliriz! Yeni fırsat geliyor
Ekonomi

Libya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 50 milyar dolarlık yatırım yapabiliriz! Yeni fırsat geliyor

Libya basını Libya'nın Türkiye'ye olan ihracatının milyar doları geçebileceğini duyurdu. “Libya 50 milyar dolar yatırım yapacak” Türkiye ile..
Araç sahipleri akaryakıt fiyatları hareketlendi: Akaryakıtta yeni rakam kaç lira? Güncel brent petrol rakamı
Ekonomi

Araç sahipleri akaryakıt fiyatları hareketlendi: Akaryakıtta yeni rakam kaç lira? Güncel brent petrol rakamı

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler sürücülerinde dikkatinde yer alıyor. Pompa fiyatlarının seçimden sonraki değişimi ne oldu? Brent petr..
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zeytin dalı
Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zeytin dalı

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek, Ali Koç'u davet etti.
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın
Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sakın ilaç almayın, onun yerine bunu alın, yapın

Zerdeçalın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Vücudunuza faydalarını sadece yiyerek değil, aynı zamanda yüzünüze uygulayarak da görebilirsini..
Çin’den BRICS mesajı
Dünya

Çin’den BRICS mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha çok ülkenin BRICS’e katılmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Venezuela BRICS’e k..
2 Haziran 1981: Akademisyen Tayyip Gökbilgin'in vefatı
Tarih

2 Haziran 1981: Akademisyen Tayyip Gökbilgin'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Akademisyen Tayyip Gökbilgin'i hayırla yâd e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23