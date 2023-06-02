Bir zamanlar kimse bakmazdı! Fiyatları milyonlarla ifade ediliyor

Kırsal mahallelerin sakin ve doğa ile iç içe olan yaşam tarzı ile farkındalık oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar "Yakın bir zamana kadar durmadan göç veren kırsal mahallerin yeniden canlandığını ve değer kazandığını görmek oldukça mutluluk verici. Herkesin gözü kulağı buralarda. Aydın'ın sahil kesimi Kuşadası ve Didim başta olmak üzere, İzmir ve Muğla gibi gözde tatil mekanlarının bulunduğu illere yakınlığımız da bu değeri ikiye katlıyor. İnsanlar internetteki emlak ve arsa alım-satım siteleri başta olmak üzere her yerden Aydın'daki kırsal bölgelerden ev veya arsa alma telaşına düştü. Talep bu kadar çok olunca fiyatlar da ister istemez aldı başını gitti. Eskiden kimsenin dönüp bakmadığı yerler şimdi milyonlar değerinde" ifadelerini kullandılar.