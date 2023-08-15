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Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

2023-08-15 07:10:08
Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Tekirdağ'da kan donduran bir olay yaşandı.

#1
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Çorlu'da sabah saatlerinde tekel büfeye gelen şahıslar, esnafı darp edip silahlı saldırı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

#3
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Olay, sabaha karşı Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı.

#4
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasından tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan biri esnaf O.G.'ye kurşun yağdırdı.

#5
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#6
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğrayarak darp edildi.

#7
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına öfkeli şahıslar tarafından içki şişesi vuruldu.

#8
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Başında içki şişesi kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#9
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.

#10
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#11
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

İşte o anlar...

#12
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

İşte o anlar...

#13
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

İşte o anlar...

#14
Foto - Bir tekel bayisi dehşeti daha: Kurşun yağdırdı! İşte kan donduran görüntüler

İşte o anlar...

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