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Dünya
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Bir siyahi daha öldürüldü! ABD'de sokaklar karıştı

2021-04-12 14:02:53
Bir siyahi daha öldürüldü! ABD'de sokaklar karıştı

ABD'de polis, yine bir siyahiyi vurup ölümüne yol açtı. Daunte Wright, polis tarafından öldürüldü.

#1
Foto - Olay, geçen yıl mayıs ayında George Floyd isimli siyah şahsın polis tarafından boğazına basılarak öldürüldüğü Minneapolis'ten yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti.

Olay, geçen yıl mayıs ayında George Floyd isimli siyah şahsın polis tarafından boğazına basılarak öldürüldüğü Minneapolis'ten yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti.

#2
Foto - Aracın içinde hayatını kaybeden kişinin adı, hem yakınlarınca hem de Minnesota Valisi Tim Walz tarafından 20 yaşındaki Daunte Wright olarak açıklandı.

Aracın içinde hayatını kaybeden kişinin adı, hem yakınlarınca hem de Minnesota Valisi Tim Walz tarafından 20 yaşındaki Daunte Wright olarak açıklandı.

#3
Foto - Floyd'un öldürülmesi ABD çapında geniş çaplı protesto gösterilerine ve yağma olaylarına yol açmıştı.

Floyd'un öldürülmesi ABD çapında geniş çaplı protesto gösterilerine ve yağma olaylarına yol açmıştı.

#4
Foto - Son ölüm haberinin ardından yüzlerce kişi, gece saatlerinde polis merkezi önünde toplanırken, polis göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Son ölüm haberinin ardından yüzlerce kişi, gece saatlerinde polis merkezi önünde toplanırken, polis göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

#5
Foto - Göstericiler, etrafını sardıkları polis aracının üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Bazı bölgelerden yağma görüntüleri geldi. Dükkanlara girenler, aldıkları ürünlerle uzaklaştı.

Göstericiler, etrafını sardıkları polis aracının üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Bazı bölgelerden yağma görüntüleri geldi. Dükkanlara girenler, aldıkları ürünlerle uzaklaştı.

#6
Foto - Öte yandan, kentte geçen yıl Floyd'ü öldüren ve polisin yargılaması da üçüncü haftasına girdi.

Öte yandan, kentte geçen yıl Floyd'ü öldüren ve polisin yargılaması da üçüncü haftasına girdi.

#7
Foto - Siyahileri hedef alan polis şiddetine karşı kentte düzenli olarak protesto gösterileri devam ediyor.

Siyahileri hedef alan polis şiddetine karşı kentte düzenli olarak protesto gösterileri devam ediyor.

#8
Foto - Gösterilerden bir görüntü...

Gösterilerden bir görüntü...

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