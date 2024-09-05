2024-09-05 13:23:23 Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışında krizden çıkardı. Nijeryalı futbolcunun transferi, farklı Süper Kupa hezimeti, Şampiyonlar Ligi'ne veda ve karaborsa bilet eleştirilerini bitirdi. Taraftar kenetlendi, GS Store'lara bereket geldi. Bu arada La Gazette Della Sport'un muhabiri Matteo Nava, Osimhen'in transferiyle ilgili gerçeği SABAH Spor'a açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...