Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

"Victor Osimhen çok başarılı ve güçlü bir forvet ama kimse onun kulübü ve takım arkadaşlarına karşı sözlerini kabul etmedi. Yani onu hiç kimse bir daha Napoli'de istemedi. Ama şu bir gerçek ki PSG'nin 100 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemeleri Napoli yönetimi için büyük pişmanlık oldu. Çünkü ekonomik olarak büyük zarardalar. Sezon kötü gittiği için ocak ayından bu yana Napoli'den ayrılmak istiyordu. Taraftar onun geleceğini değil, şimdiki zamanı düşünmesini istiyordu.