  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar çok konuşulacak geliişmeyi duyurdu: Rusya bölgeden çıktı, şimdi Türkiye girdi

Osimhen sonrası çifte bomba geliyor! Yok artık Galatasaray! Taraftarı Rams Park'a yıkacak oyuncular...

Hepsi tehlike saçıyor! İşte yememeniz gereken besinler...

Medina olmadı, sol bek için tek isim kaldı! 28 milyon euroluk yıldız transfere 'evet' dedi

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 12 T

Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Desteğini yineledi oysa ki... Yazıklar olsun böyle fesih bedeline.. Paralar nereye gidiyor işte!

Tüm dengeler değişecek: İşte şimdi büyük panik: Zorlu bir lig bizi bekliyor! Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldızlar...

Sözleri tartışmalara neden Yiğit Bulut 'yarın konuşacağım' demişti! Ve resmen konuştu

Ali Koç'un başına bela oldu, ne yapsa olmuyor, hiçbirini kabul etmedi: Bir şeyler yapılıyor ama…
Spor
12
Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

2024-09-05 13:23:23
Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Osimhen, Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışında krizden çıkardı. Nijeryalı futbolcunun transferi, farklı Süper Kupa hezimeti, Şampiyonlar Ligi'ne veda ve karaborsa bilet eleştirilerini bitirdi. Taraftar kenetlendi, GS Store'lara bereket geldi. Bu arada La Gazette Della Sport'un muhabiri Matteo Nava, Osimhen'in transferiyle ilgili gerçeği SABAH Spor'a açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

1
#1
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Galatasaray'da Victor Osimhen baharı yaşanıyor... Herkesi peşinden koşturan Nijeryalı forvetin, Napoli'den ayrılıp bir yıllık kiralık sözleşme ile sarı-kırmızılı takımın yolunu tutması sadece Türkiye değil, dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 25 yaşındaki oyuncunun transferi Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışı krizden çıkardı.

#2
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

İşte madde madde Osimhen'le birlikte üstüne sünger çekilen o olaylar: 1- 25 Mayıs'ta seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim, Erden Timur'un boşluğunu dolduramadı.

#3
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

2- Transferde verilen sözler tutulmadı, taraftarın sabrı taştı. 3- Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi dışında kalınması, yönetimin kredisini tüketti.

#4
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

4- Üyeler karaborsa bilet olayını sorgulamaya başladı ve camiada çatlak sesler arttı.

#5
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

5- Bugün gerçekleşecek olağanüstü Divan Kurulu toplantısı öncesinde açıklanan Osimhen transferi, sarı-kırmızılı kulüpteki tansiyonu birden düşürdü. 6- Nijeryalı yıldızın gelişiyle havaya giren taraftarlar, GS Store'a akın etti.

#6
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

7- Teknik direktör Okan Buruk, ileri uçta Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatacak oyun formasyonunu hazırlamaya başladı. Victor Osimhen, Türkiye'ye uzak bir isim değil. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremde pek çok futbolcu yardım kampanyası düzenlemişti. Formalarını internette satışa çıkarıp yardım eli uzatanlardan biri de oydu. 25 yaşındaki forvet, o dönem verdiği röportajda yaşananlara kayıtsız kalmadığını şu sözlerle anlatmıştı:

#7
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

MALİYETİ AÇIKLANDI: 6+3 MİLYON EURO Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüye 6 milyon Euro vereceğini bildirdi. Ayrıca 3 milyon Euro bonuslar olduğu öğrenildi. Napoli'ye ise kiralama bedeli ödenmeyecek.

#8
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Parçalı formayı giyen Osimhen, imzanın ardından şunları söyledi: "Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftar da inanılmaz. Mertens benim için bir ağabey, çok saygı duyduğum bir isim. Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım. Havalimanında beni çok güzel karşıladılar. Bundan dolayı da mutluluk yaşadım. Onlar için elimden geleni yapacağım. Kendimi G.Saray'a adayacağım."

#9
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Osimhen'in Galatasaray tercihini La Gazette Della Sport muhabiri Matteo Nava'ya sordu. İşte İtalyan gazetecinin, Samet Yüksel'e yaptığı Osimhen yorumları:

#10
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

"Victor Osimhen çok başarılı ve güçlü bir forvet ama kimse onun kulübü ve takım arkadaşlarına karşı sözlerini kabul etmedi. Yani onu hiç kimse bir daha Napoli'de istemedi. Ama şu bir gerçek ki PSG'nin 100 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemeleri Napoli yönetimi için büyük pişmanlık oldu. Çünkü ekonomik olarak büyük zarardalar. Sezon kötü gittiği için ocak ayından bu yana Napoli'den ayrılmak istiyordu. Taraftar onun geleceğini değil, şimdiki zamanı düşünmesini istiyordu.

#11
Foto - Bir şey hazırlanılıyor dedi ve Osimhen gerçeğini İtalyan gazeteci açıkladı! "Sadece 30 gün önce..."

Osimhen ise "Geleceğim mi? Nerede oynayacağımı çoktan seçtim. Ocak ayında…'' açıklamasını yapmıştı. Osimhen'in yıllık 40 milyon Euro kazanacağı Al-Ahli transferi son gün gerçekleşmemişti. Bunun ardından da kulüple Osimhen'in arası açıldı. Bu sözler taraftarla olan bağı kopardı, yönetim de bu durumdan rahatsız oldu. Şüphe yok ki bu Galatasaray için çok büyük bir fırsat transferi. Açıkçası İtalyanlar da bu duruma şaşırdı. Sadece 30 gün önce PSG'den gelen teklif kabul edilseydi Osimhen şu anda Paris'te olacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sınırda gerilim ayyuka çıktı! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Sınırda gerilim ayyuka çıktı! İki ülke arasında çatışma

Afganistan güvenlik güçlerinin Pakistan sınırında kontrol noktası inşa etmesi sebebiyle iki ülke arasında çatışma çıktı.

‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış
Siyaset

‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yık..
Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı
Teknoloji

Türkiye nasıl roket üretimine girdi? Masal gibi bir hikaye! Mete Yarar anlattı

Türkiye'nin gurur duyduğu şirketlerden biri olan Roketsan'ın masal gibi olan kuruluş hikayesini Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar anla..
O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti
Dünya

O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti

Japonya'da bir öğretmen, sınıfa böcek ilacı sıktı. Bu olayın ardından sınıftaki 15 kişi hastanelik oldu.

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (5 Eylül 2024) su..
Türkiye'den stratejik hamle! Türkiye dünyada söz sahibi olacak
Ekonomi

Türkiye'den stratejik hamle! Türkiye dünyada söz sahibi olacak

Türkiye, nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'den akılalmaz hamleler peş peşe ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23