2022-08-09 15:16:21 Bir şehri ilgilendiren haber! Yeni imar planı devrede
Sinop’u son 3 yıldır sıkıntıya sokan imar planı olmaması konusu çözüme kavuşuyor. Sinop Belediyesi tarafından yapılan yeni imar planı geçtiğimiz hafta askı süresi tamamlanarak meclise sunuldu. 638 adet kişisel itirazın görüşüldüğü meclis toplantıları sona erdi. Toplantıların ilk gününde planın bütününe yapılan 5 itiraz görüşülerek reddedildi ve kişisel itirazlara geçildi. Şahısların kendi parselleriyle ilgili yaptığı itirazlar ise görüşülerek kimi meclisten uygundur oyu alırken kimi de reddedildi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, bu hafta itibarıyla 3 yıllık hasretin sona erdiğini duyurdu.