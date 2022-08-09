Bir şehri ilgilendiren haber! Yeni imar planı devrede

Yüzde 70’i meskûn mahal olan bir kentte imar planına yapılan 638 itirazın makul bir rakam olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Bu itirazların içerisinden 5 tanesi planın bütününe, diğerleri münferit olarak vatandaşın kendi parseline yaptığı itirazlardır. İçerisinde aynı parsel adına yapılmış birden fazla itiraz vardır. Yani bir parselin 30 sahibi var, 30’u da aynı parsel için ayrı dilekçe vermiştir. Yani parsel bazında itirazları değerlendirdiğimizde o zaman bu sayının 300’lere düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim bu planı yaparken ne kadar şeffaf titizlikle yaptığımızın ispatıdır” diye konuştu.