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Türkiye
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Bir şehri ilgilendiren haber! Yeni imar planı devrede

2022-08-09 15:16:21
Bir şehri ilgilendiren haber! Yeni imar planı devrede

Sinop’u son 3 yıldır sıkıntıya sokan imar planı olmaması konusu çözüme kavuşuyor. Sinop Belediyesi tarafından yapılan yeni imar planı geçtiğimiz hafta askı süresi tamamlanarak meclise sunuldu. 638 adet kişisel itirazın görüşüldüğü meclis toplantıları sona erdi. Toplantıların ilk gününde planın bütününe yapılan 5 itiraz görüşülerek reddedildi ve kişisel itirazlara geçildi. Şahısların kendi parselleriyle ilgili yaptığı itirazlar ise görüşülerek kimi meclisten uygundur oyu alırken kimi de reddedildi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, bu hafta itibarıyla 3 yıllık hasretin sona erdiğini duyurdu.

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Foto - Yüzde 70’i meskûn mahal olan bir kentte imar planına yapılan 638 itirazın makul bir rakam olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Bu itirazların içerisinden 5 tanesi planın bütününe, diğerleri münferit olarak vatandaşın kendi parseline yaptığı itirazlardır. İçerisinde aynı parsel adına yapılmış birden fazla itiraz vardır. Yani bir parselin 30 sahibi var, 30’u da aynı parsel için ayrı dilekçe vermiştir. Yani parsel bazında itirazları değerlendirdiğimizde o zaman bu sayının 300’lere düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim bu planı yaparken ne kadar şeffaf titizlikle yaptığımızın ispatıdır” diye konuştu.

Yüzde 70’i meskûn mahal olan bir kentte imar planına yapılan 638 itirazın makul bir rakam olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Bu itirazların içerisinden 5 tanesi planın bütününe, diğerleri münferit olarak vatandaşın kendi parseline yaptığı itirazlardır. İçerisinde aynı parsel adına yapılmış birden fazla itiraz vardır. Yani bir parselin 30 sahibi var, 30’u da aynı parsel için ayrı dilekçe vermiştir. Yani parsel bazında itirazları değerlendirdiğimizde o zaman bu sayının 300’lere düştüğünü görüyoruz. Bu da bizim bu planı yaparken ne kadar şeffaf titizlikle yaptığımızın ispatıdır” diye konuştu.

#2
Foto - Sinop’un çok farklı bir coğrafyasının olduğunu ve çok sayıda sit alanlarının bulunduğunu belirten Ayhan, “Geçmişte yaşadığımız bir takım sıkıntılar bizim bu planı yapmamızı zorlaştırdı. Nihayetinde planımıza kavuştuk, artık Sinop’un bir planı var. Artık bu planın bozulmasıyla ilgili endişemiz yok, tabii ki mahkeme olursa süreçte biz en azından hem plan müellifi olarak hem belediye olarak sonuna kadar savunabileceğimiz, mümkün olduğunca kanuna yönetmeliklere uygun bir plan ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Memleketimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Sinop’un çok farklı bir coğrafyasının olduğunu ve çok sayıda sit alanlarının bulunduğunu belirten Ayhan, “Geçmişte yaşadığımız bir takım sıkıntılar bizim bu planı yapmamızı zorlaştırdı. Nihayetinde planımıza kavuştuk, artık Sinop’un bir planı var. Artık bu planın bozulmasıyla ilgili endişemiz yok, tabii ki mahkeme olursa süreçte biz en azından hem plan müellifi olarak hem belediye olarak sonuna kadar savunabileceğimiz, mümkün olduğunca kanuna yönetmeliklere uygun bir plan ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Memleketimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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Foto - Ayrıca yeni imar planının tamamının Sinop Belediyesi internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Ayrıca yeni imar planının tamamının Sinop Belediyesi internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

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