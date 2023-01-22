Bir petrol müjdesi daha an meselesi... İşte Alman ve Amerikalıların "yetersiz" dediği kuyu

Sevinçten sabahlara kadar uyku uyumadıklarını anlatan Gegen, "İki gün sonra buraya Alman ve Amerikan mühendisleri geldi. Bunlar yeterli değil deyip kuyuyu kapattılar. Ve Ondan sonra fazla bir çalışma olmadı. Bizim mühendislerimiz çok üzüldü, ağladılar. Ben de devamlı çalıştığım için gerçeği hepsini biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Dışarıdan gelen mühendisler şantiyeyi kapattırdılar. Topladılar gittiler. Buradan petrol çıkarsa çok faydamız olur. Yollarımız düzgün değil. Ormancılıkla uğraşıyoruz. Maden çıkarsa mahalle ve köy olarak seviniriz. Köyümüzde seviniriz. Burada maden kömürü de var. MTA da gelip inceledi. Çok güzel işler yaptı. Allah ondan razı olsun. Her derdimize derman oluyor. Yalnız buradan petrol çıkması için bize yardımcı olsun. Petrol çıkarsa biz de çok seviniriz. 2023 yılından sonra yapılacak diye söylendiydi 30 yıl önce. Filyos'ta gaz çıktı çok sevindik. Bizim burada da böyle bir şey çıkarsa çok memnun oluruz ve seviniriz" dedi.