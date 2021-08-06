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Türkiye
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Bir orman yangını daha! Ekipler olay yerinde

2021-08-06 17:25:52
Bir orman yangını daha! Ekipler olay yerinde

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

#1
Foto - Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.

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